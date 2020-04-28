油價仍高 議員轟政府把關不力 競委會：港燃油市場失靈 政策應調整

黃錦星：要兼顧業界環保 已促減價

環境局長黃錦星回應議員說：「（油價）一方面要顧及業界，亦要顧及環保等因素，未來如何向前走，持開放態度，跨部門會審視議題。」

議員批似被劫 不止「加快減慢」

立法會經濟事務委員會昨開會，討論競委會的工作報告，幾乎所有發言議員均批評政府監管油價不力。批發及零售界議員邵家輝稱，香港油價偏高問題持續多年，好像只升不跌，「好似畀人打劫」。民建聯黃定光認為，政府無必要為油公司開脫，「睇到原油價格加減同售價完全脫節，對呢啲油老虎要落力騎住嚟打！」

公民黨譚文豪引述環境局數字稱，現時新加坡汽油離岸價較2016年更低，但現時稅前本地汽油零售價，仍較同期貴約兩元，問題已不止「加快減慢」，更是「加多減少」才會累積這個金額。

競委會主席胡紅玉說，油價高企源於市場結構及政策問題，包括高昂地價及燃油稅等。她認為「油公司無自由市場，只有市場失靈的時候」，政府要調整政策，稱政府既然接納油價高企以限制車輛數目，「油站如此少，佢（政府）係需要考慮如何令大眾買油時可以公平一些」。她稱，競委會曾建議引入其他型號汽油，而現時本港出售的兩種汽油只是「貴及更貴的油」，消費者無選擇。

競委倡引入其他型號汽油

環境局：涉額外成本

副環境局長謝展寰解釋，政府曾研究引入辛烷值95的汽油，惟發現其價格與現時出售兩款汽油相若，加上本港油站面積有限，若引入新產品，地底需另闢油缸，油公司亦要另設油庫，牽涉額外成本，未必可以令油價下調。

黃錦星解釋，已敦促油公司減油價，又指新加坡在今年1月至今的汽油及柴油減幅平均為1.7元，香港則減1.5元。他又稱香港市場出售的車用燃油是成品油，應與新加坡成品油比較。但他未有明確回應油公司調整售價時，是否有「加快減慢」現象。