郭榮鏗不獲政府續任競委 泛民：政治清算 建制：無關兩辦批評

明報記者

有民主派立法會議員質疑政府政治清算郭榮鏗；有建制派認為郭不獲續任競委會和兩辦的批評無關。

多名同期加入者獲續任

陳家殷任主席 增4新委員

政府昨日宣布競委會新任命（見表），現委員、大律師陳家殷獲委任主席，接替擔任主席已7年的胡紅玉；另委任4名新委員，及再次委任10名現任委員，任期兩年，今年5月1日起生效。公布提到，司徒耀煒、孫永泉和郭榮鏗3名委員離任。前兩者已做委員接近或超過6年，惟郭在2018年4月才加入競委會。與郭同期加入競委會的陳家強等人，今次獲續任委員。郭離任後，換入身兼立法會議員和律師的經民聯吳永嘉。

商務及經濟發展局長邱騰華表示，陳家殷在推動消費者權益和競爭方面擁有豐富經驗，深信他可帶領競委會繼續有效執行《競爭條例》。他在新聞稿中感謝胡紅玉及郭榮鏗等4名離任者，稱他們對競委會的工作貢獻良多。

胡紅玉：委員表現好 郭感謝帶領

胡紅玉表示，競委會是一個獨特的委員會，技術性要求高，讚揚現任委員，包括郭榮鏗在內，都表現相當好、投入工作，但委任一事是政府安排，她無參與。

郭榮鏗發聲明表示，非常榮幸能夠在過去兩年擔任競委會委員，並與其他有能力的委員和行政人員共事，「尤其感謝主席胡紅玉帶領委員會，以及行政總裁冼博崙先生領導的秘書處所提供的充足支援」。

郭榮鏗目前仍有其他公職，包括香港按揭證券有限公司非執行董事，在2016年獲委任。另外，他2015年起獲委任為房委會委員，任期至明年3月。

民主黨立法會議員尹兆堅表示，兩辦近日發聲狙擊郭榮鏗，質疑政府在風頭火勢下「政治清算」郭。他指出，在港英年代，港府為了政治平衡會委任不同政見者，但回歸以來公職委任變成「用人唯親」。

蔡子強：路線趨硬 泛民難再獲公職

民建聯立法會議員周浩鼎稱「一件事還一件事」，認為郭榮鏗不獲續任競委會和兩辦的批評無關，指政府決定是否續任委員是有機制決定。他說，郭近期「攬炒內會的惡行」，的確已令公衆質疑其誠信，「將來公衆何來有信心讓他擔任公職？」

中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，特首林鄭月娥在上任初期派公職時「是鬆動一點」，有民主派獲委任，但新形勢下，北京走強硬路線，全面封殺民主派，對民主派採敵我分明做法，料日後民主派再獲委任公職的機會比較細。

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