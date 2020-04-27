機場40秒全身消毒系統 全球首試

本港上周新增一宗確診個案，患者為航空公司地勤人員，衛生防護中心表示患者很大可能在工作時受感染。機管局昨稱，機場正試行「CLeanTech」智能消毒通道設施，使用者先接受體溫檢測，然後進入密閉通道做40秒的全身消毒及殺菌程序。機管局稱，通道內部表層設有抗菌塗層，可利用光催化及「納米針」技術，遙距消滅人體及衣物上的病毒及細菌。

旅客設施研用抗菌塗層

此外，機管局正測試於所有旅客設施應用抗菌塗層，包括旅客捷運系統、旅客專車的扶手及座位、智能登記櫃枱及旅客登記櫃枱、洗手間、客運大樓座位區、行李手推車、升降機按鈕等，下月完成測試後，會考慮長遠應用於消毒工作。

至於自動化清潔機械人則配備紫外線消毒燈及空氣過濾器，只需10分鐘便能有效消滅附近空氣及物件表面多達99.99%的細菌，可全日用於客運大樓的公共洗手間及主要運作區。

機管局機場運行副總監（運作及服務）姚兆聰表示，航空交通受疫情影響，機管局會繼續研究不同新措施，以加強機場清潔及消毒工作。

（抗疫新階段）