指兩國檢測力未必高 許樹昌促回港者強制檢疫

中心難容數千人 籲分批走

許樹昌表示，早前有多名到過印度旅行的港人確診，故認為從印巴回港者屬高風險類別。他又說，印巴裔港人在香港也可能是聚居生活，當中一旦有人帶病毒，可能會造成社區爆發，故應「穩陣」些，要求這批返港者在指定檢疫中心接受強制檢疫。不過，他估計本港檢疫中心未有足夠容量處理到數千返港者，認為最合適的安排是根據檢疫中心使用量，安排他們分批返港。

檢疫中心逾八成單位可用

衛生署回覆本報查詢時表示，目前政府共有4間檢疫中心，包括火炭駿洋邨、柴灣鯉魚門公園及度假村、荔枝角饒宗頤文化館翠雅山房及元朗八鄉少年警訊永久活動中心，合共提供約1700個單位；截至昨早，可即時使用的單位逾八成。

協助滯留印巴港人的民建聯立法會議員鄭泳舜認為，如政府首批包機在兩國分別接300人、即共600人回港，數目與武漢包機行動相若，相信香港檢疫設施可以負荷。他引述巴基斯坦駐港總領事稱，會考慮安排乘客於當地先做病毒檢測，結果呈陰性方可上機，認為此舉可令社會安心。

（抗疫新階段）