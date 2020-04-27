指兩國檢測力未必高 許樹昌促回港者強制檢疫

【明報專訊】根據世界衛生組織資料，截至歐洲中部時間26日早上，印度約有2.5萬宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，巴基斯坦約有1.2萬宗。政府抗疫督導委員會專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌認為，這兩個國家的檢測能力未必高，或有不少漏報情况，現時確診數字未必反映當地實况，建議強制當地回港者送到指定檢疫中心較安全。
中心難容數千人 籲分批走
許樹昌表示，早前有多名到過印度旅行的港人確診，故認為從印巴回港者屬高風險類別。他又說，印巴裔港人在香港也可能是聚居生活，當中一旦有人帶病毒，可能會造成社區爆發，故應「穩陣」些，要求這批返港者在指定檢疫中心接受強制檢疫。不過，他估計本港檢疫中心未有足夠容量處理到數千返港者，認為最合適的安排是根據檢疫中心使用量，安排他們分批返港。
檢疫中心逾八成單位可用
衛生署回覆本報查詢時表示，目前政府共有4間檢疫中心，包括火炭駿洋邨、柴灣鯉魚門公園及度假村、荔枝角饒宗頤文化館翠雅山房及元朗八鄉少年警訊永久活動中心，合共提供約1700個單位；截至昨早，可即時使用的單位逾八成。
協助滯留印巴港人的民建聯立法會議員鄭泳舜認為，如政府首批包機在兩國分別接300人、即共600人回港，數目與武漢包機行動相若，相信香港檢疫設施可以負荷。他引述巴基斯坦駐港總領事稱，會考慮安排乘客於當地先做病毒檢測，結果呈陰性方可上機，認為此舉可令社會安心。