返鄉滯留溫書心散 巴裔考生錯過DSE：因禍得福

帶30本教科書回鄉備試

現年18歲、巴基斯坦裔的Ali Zain現時本應在港應考DSE。今年2月，他隨家人回巴基斯坦探親，當時他帶着裝滿約30本教科書、共重18公斤的行李箱回鄉，打算每日溫習。不料至3月當地政府宣布「鎖國」，Ali滯留當地；即使港府日內派包機，他回港完成14天強制檢疫，也會錯過所有考試科目。滯留期間，他的家長及老師曾聯絡立法會議員，希望向教育局反映，讓他回港考試，最終都無功而還。

由於Ali滯留他國，學校老師只能把筆記電郵給他；偶有網上授課，但因他身處的村中網絡接收不良而未能聽清內容。Ali說，以前在校內平均可考獲4至5級的成績，惟在巴基斯坦做網上模擬考卷時，僅得3至4級。

Ali計劃一年後以自修生身分再應考。他說今年DSE因疫情延後，甚至一度傳出取消，「我和同學都沒心情溫習」。他說在巴基斯坦時非常「心散」，每日只用兩小時溫習，比預期中少。他自言錯過考試是幸運，「至少未來一年我將會非常有空，可專注溫習」。

DSE上周五開考，他關心同學應考情况，同學回覆稱要一早到試場、入場前要檢查體溫等措施令考生壓力加大，「如果我在場，表現一定會受影響」。夢想當飛機師的Ali，原打算試後負笈澳洲修讀航空學士。他笑言如果今年要應試，沒信心考取好成績，但如果下年才應考，「相信有八成機會可考上航空學士」。

（抗疫新階段）