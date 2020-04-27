2000港人滯巴 料最快周三派專機 派印包機日期未定 消息：下輪安排看返港者確診率

明報記者

據了解，巴基斯坦沒有陸路限制，乘客可自行到機場，港府最快周三安排專機接走當地港人；印度方面，因有陸路限制，專機安排暫未有最終定案。消息人士表示，港府計劃首階段在印、巴兩地各安排一班包機，各接載300人回港，其後檢視本港檢疫中心和醫療系統可承載量後再安排下一輪行動。港府周六發稿稱，計劃優先協助身處印度首都新德里或巴基斯坦首都伊斯蘭堡及其周邊地區的港人，以及一些有特殊需要的人包括病患、孕婦、小孩和長者等。本報昨向保安局查詢有關航班日期及細節，當局稱沒有補充。

專機乘客要自付機費，據知從印度回港的航班費用逾萬港元；巴基斯坦則約8000港元。

巴基斯坦裔港人Iqbal昨向本報表示，他一家四口自3月下旬滯留伊斯蘭堡（Islamabad）；市內僅限制人們外出時間，大部分人仍可上班，「但沒有人戴口罩」，Iqbal因此不敢出門。他說當地的醫療系統及不上香港，擔心若染疫得不到適切照顧，希望港政府盡快派包機。另一名巴裔港人Fazal則表示，其家族約20人滯留自由克什米爾（Azad Kashmir），該市實施出行管制，每戶每天僅允許一人到市場採購食物。兩人均表示未收到入境處通知包機事宜，處方僅登記他們的個人資料。

滯印港人：全家機票難負擔

而於印度，印裔港人Harry向本報稱他太太和家人，包括一個6個月大嬰兒滯留印度旁遮普（Punjab），距首都新德里9小時車程。Harry說未必能承擔所有家人乘包機、每人逾萬港元的費用，選擇安排嬰兒及其家長回港，促請港府協助乘客到達機場。滯印港人Sam受訪時則表示，自己身處印度班加羅爾（Bengaluru），當地酒店每晚須50美元（約390港元），即使港府包機索價逾萬也會乘搭，期望「早走早着」。

譚文豪促先接老弱婦孺

協助當地滯留者的公民黨立法會議員譚文豪表示，得悉有懷孕7個月孕婦滯留巴基斯坦，促請港府先以專機接載小孩、病患等老弱婦孺回港，建議回港者要先到亞博接受檢測，再進行14天檢疫。他又認為，港府可參考首批回港者確診比例及醫療系統承載能力後再安排第二輪的專機，有序接載當地港人回港。

（抗疫新階段）