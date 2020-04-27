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2020年4月27日星期一
醫局行政總裁高拔陞：港倘大爆疫 病牀留最嚴重千人
39℃高燒確診者要入院 醫局「大腦」呼SOS……
SARS「圍爐」鬧醫局 高拔陞：如今更明前線
高拔陞：單幢式傳染病中心未必最好
失業綜援申請按月升1.5倍 發展局增4700短職 最快3個月內落實
今考通識科 學校加開隊列分流
港大醫學院考筆試 學生會批罔顧安危
一周3日零確診 許樹昌：「理想」但未算「樂觀」
【疫境仁心】趕女兒睡前 跑回家
全球最新疫情
2000港人滯巴 料最快周三派專機 派印包機日期未定 消息：下輪安排看返港者確診率
返鄉滯留溫書心散 巴裔考生錯過DSE：因禍得福
指兩國檢測力未必高 許樹昌促回港者強制檢疫
機場40秒全身消毒系統 全球首試
全球最新疫情
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【明報專訊】（請看附圖）
（抗疫新階段）
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醫局行政總裁高拔陞：港倘大爆疫 病牀留最嚴重千人
39℃高燒確診者要入院 醫局「大腦」呼SOS……
SARS「圍爐」鬧醫局 高拔陞：如今更明前線
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