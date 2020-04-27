一周3日零確診 許樹昌：「理想」但未算「樂觀」

增一「復陽」 累計9宗

本港昨再發現新冠病毒康復者出院後驗出對病毒呈陽性，是本地第九宗「復陽」個案，患者是原在英國留學的20歲女子，3月19日返港，21日發病，4月5日確診。她4月17日出院，近日再出現病徵，入住屯門醫院。衛生署稱，據病人提供的資料顯示，她出院後主要留在家中。

除復陽個案，本港昨無新增確診個案，累計維持在1038宗。政府在facebook專頁「添馬台」表示，雖然7日內有3日零確診，但市民在即將到來的佛誕及勞動節假期不能鬆懈。

許樹昌表示，其他國家亦有類似「復陽」情况，因是新病毒，仍要再了解特性。他說，現時本港病人要連續兩次檢測對病毒呈陰性才可出院，但是否需要修改出院準則，仍要更多數據才可確定。

倘現狀維持 倡先重開康文設施

至於一周內有3日無新增確診，許樹昌認為現時情况只能說「理想」，仍不是「樂觀」，因本港對上一次出現本地個案是在4月19日，為安全起見應至少等2個潛伏期即28日，至5月中才應考慮放寬較大規模的防疫措施，例如公務員上班、學生復課、食肆每圍人數限制稍作放寬等；5月中之前若維持現時情况，可先局部放寬措施，例如重開康文設施等。

返港檢疫者無報病徵 或致本地傳播

許樹昌又說，除本地個案，還要考慮部分輸入個案在入院前也曾在社區活動，例如4月23日確診的58歲男子，上月返港後家居檢疫期間發病但無通知衛生署，其後曾看牙醫和剪髮，之後才確診，也有可能引致本地傳播；由於繼續有港人從海外返港，這批人於家居檢疫期間有否遵守檢疫令、發病有否通知衛生署等，都會影響本港疫情走勢。

（抗疫新階段）