今考通識科 學校加開隊列分流

今年DSE新增多項防疫安排，包括進試場前要交健康申報表。位於葵芳的獅子會中學校長林日豐指出，上周六考試發現，部分考生沒將當日所需的申報表剪裁好，亦有考生漏帶或未填妥申報表，以致考生容易堵塞於校門的體溫監測站。有鑑當日情况，他說校方今日會加開排隊進校隊伍，以分流考生。

社工回校候命 安撫無法應考者

另外，一名考生上周六在該校試場，因嘔吐不適而無法應考。林日豐說，該名考生甫感不適便向考務人員反映，他稱讚該考生做法，並籲其他考生若不舒服，應向考務人員示意，不宜勉強應考。

沙田區的樂道中學上周五亦是DSE試場，校長蔡康年稱，明白考生壓力大，不希望由考務人員當面要求考生注意防疫措施，因此考生需自律，休息期間保持社交距離。上周五一名到該校考試的考生因發燒而無法應考，蔡康年說，已安排學校社工DSE期間回校待命，萬一考生因無法應試而情緒激動，可提供情緒支援。

考評局已提醒學校，今日應考的學生眾多，而上周實施的防疫措施如量度體溫、分隔考生去洗手間安排，今日會沿用。

港鐵九巴加密早上班次

至於公共交通服務安排，港鐵回覆稱，DSE舉行期間各重鐵線（機場快線及迪士尼線除外）將分別提早於6時15分至30分起逐步加密班次，並視乎需要加派後備列車行走，預計早上繁忙時段額外可提供最多約30班列車服務。而部分行經學校區的輕鐵及港鐵巴士路線，會在考試日早上6時45分起按客量需求加派車輛行走。

九巴回覆稱，因應考生的交通需要，已恢復18條早前因疫情停課而暫停的巴士路線及特別班次服務，並會密切留意各路線，尤其行走學校區的營運情况，與運輸署等政府部門溝通，適時加強服務。

（抗疫新階段）