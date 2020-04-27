失業綜援申請按月升1.5倍 發展局增4700短職 最快3個月內落實

整體失業綜援個案按年增25％

羅致光稱，受中美貿易糾紛、社會事件、疫情等影響，本港失業率由去年初2.8%升至今年首季4.2%，失業綜援個案亦由去年3月的11,696宗升至今年3月的14,647宗，按年增25%。按社署上周三公布最新數字，截至3月底整體領取綜援個案超過22.2萬宗，較2月增加2017宗。

羅致光：領取者能屈能伸 有骨氣

他說，不少人有誤解，以為領綜援便不能工作，又認為「有手有腳、有骨氣」不應申領綜援。但他解釋，只要收入不足以應付基本生活需要，以及可動用資產不超過上限，便可申領綜援，舉例4人家庭平均需約1.6萬元才能滿足基本生活所需，若家中收入低於1.6萬元，亦可申領綜援資助。

羅說，大部分領失業綜援家庭都只是短暫需要社會支援，渡過難關，便能自力更生，現時艱難時刻下，綜援更應發揮安全網功能，為有經濟需要家庭提供現金支援，並形容領綜援的市民同樣「有手有腳、有骨氣」及「能屈能伸」。

新職涵查水管洗機電系統 加強衛生

發展局長黃偉綸亦在網誌稱，為紓緩受疫情影響的嚴峻失業情况，當局未來一段時間內會增加約4700個短期職位，包括超過530個政府職位及4100多個私人機構職位，部分職位可於3個月內落實，涉及機電、屋宇裝備等不同工種，涵蓋專業人士、提供支援的技術和後勤人員等。

其中機電署計劃招聘逾1200個臨時職位，為期最長18個月。機電署屋宇裝備工程師潘子瑩稱，新創職位中約半數會為數千座政府樓宇包括醫院、市政及康樂設施等清洗機電系統，以加強衛生；另半數則會協助機電資產數碼化工作。

屋宇署結構工程師伍君璞稱，作為預防措施，該署將透過委聘顧問公司，主動為全港逾2萬幢私樓及綜合用途樓宇檢查外牆排水管，預計可增逾400個職位。

明報記者

（抗疫新階段）