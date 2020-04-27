高拔陞：單幢式傳染病中心未必最好

稱新院隔離病牀規劃着重「緩急兩用」

高拔陞說，局方正重新檢視這類傳染病設施項目，看未來建院計劃的隔離病牀設施需否再調節。他說，原則上建傳染病設施彈性需夠高，「今次是新型冠狀病毒，但下次可能是伊波拉或鼠疫」，傳染病設施同時亦要日常能應用，並能於疫症來臨時可隨時「翻身」，確保不明疫症再來時，公營醫療體系有一定處理能力。瑪嘉烈醫院的傳染病中心是獨立單幢大樓，高說單幢有其困難，病人除有傳染病也可能有腎衰竭、肝衰竭等，要其他專科支援，新建醫院通常變成預留一兩層作傳染病房，至於未來採何種模式仍待探討。

拒評港府措施 稱與各部門溝通順利

醫管局員工陣線早於1月24日號召醫護罷工促港府對內地「全面封關」，特首林鄭月娥拒絕時稱封關助長歧視。工會其後在2月3日發起工業行動，港府翌日起封閉羅湖、落馬洲支線、落馬洲皇崗及港澳碼頭4個口岸運作；醫護續罷工，港府於2月8日要求所有經內地入境者須家居檢疫14日。

若政府在罷工前封關，或在3月初回港潮時為所有抵港者檢測，醫管局壓力會否輕一點？高拔陞說：「我就唔想comment on（評論）其他同事做嘅嘢啦……我覺得我們（醫管局）整體上的安排是合理的。」他說疫情中與不同政府部門溝通順利，獲各方鼎力配合，有信心若再有新一波疫情，將做得更好。

（抗疫新階段）