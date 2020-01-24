SARS「圍爐」鬧醫局 高拔陞：如今更明前線

前輩醫護定軍心 用藥裝備傳心得

本港新冠疫情重症比例和死亡率低過外國，高拔陞認為香港優勢在於有大班經歷過SARS的醫護和專家，「經歷過SARS，拿揑得好一點，有佢哋定好多！當年根本不知保護裝備怎樣穿，今次很快就能重拾，不需要由頭學起，也會特別留意類固醇使用，知道哪些地方特別易『瀨嘢』」。他為此感謝前輩醫護在SARS後為感染控制下了很多工夫。

被批裝備指引反覆 稱因疫情變得快

前線醫護常怨管理層，高拔陞當年都不例外，笑說當時常跟同事「一齊鬧（醫管局）總部」，這令他做管理時更理解前線心情。他舉例，有同事提出要住屋津貼時，即時想起SARS時已有此想法，當年來不及做，今次數天內迅速決定並推行。

津貼派得快，保護裝備指引亦改得很快，高曾在員工論壇中被批評保護裝備指引朝令夕改，他說「明白同事點解鬧，今朝又話咁，晏晝就話唔同，指引咁多睇都未睇得切」，但他堅持根據最新病毒資訊和科學證據修改是應有之舉，「疫情變得快，難免朝令夕改」。無論是保護裝備指引惹不滿，還是遭地區強烈反對、一直未啟用的指定診所，背後都涉溝通問題。高拔陞嘆說「溝通從來不容易」，認為有關概念不易表達，亦不易理解，會想如何做得更好。

指定診所尚未啟用 嘆溝通從不易

高拔陞去年8月上任醫管局總裁，先經歷反修例運動，再迎戰疫情，他笑說「全部都是百年難得一遇的挑戰」。說到底，他還是愛留在病房，當年感染SARS的同事康復後可自己起牀洗頭，變回平日的模樣，有病人出院時看起來像郭富城，還有病人康復為他帶來的興奮心情，至今仍教他難忘。未來抗疫路漫長，高拔陞期待疫情終結後可抽時間重返門診，做他很喜歡的臨牀工作。

（抗疫新階段）