39℃高燒確診者要入院 醫局「大腦」呼SOS……

連月24小時運作 分配患者入院

每當發生大型車禍、社會運動以至疫症，位於醫管局總部502S室的MICC都要啟動，今次在1月起開工，24小時有人候召當值，至3月全天候有人留守中心，記錄確診人數、每間醫院容量和各自接收了的病人數目、出院數字等，並不停分配確診者入院。MICC裏的白板寫滿各間醫院的住院人數，醫管局發言人每日在記者會公布的資料，就是來自這中心。

MICC會與衛生防護中心傳染病處、港口衛生科、檢疫中心、家居檢疫組、亞博檢測中心，以及各醫院緊密聯繫，當確診個案又急又多時，MICC聯絡人龔澤民憶說：「一個同事聽着兩個電話，枱頭另一個電話又在響，都是有病人要送院。」

嬰兒病况難掌握 醫院收症「義不容辭」

早前醫管局一線隔離病牀接近爆滿，據衛生防護中心每日更新的送院資料，曾有確診者由確診至入院橫跨4日。龔澤民解釋，過程中衛生署由蒐集資料到聯絡病人，再聯絡醫管局找病牀，找到病牀又再聯絡病人和找救護車接入院，過程的確需時，即使在最嚴峻時，MICC大致在24小時內為病人找到病牀，「病人唔可以等咁耐，我哋都急病人所急，好想快點找到醫院」。

為爭分奪秒，今次疫症期間MICC與各大醫院聯網的病牀統籌主任開設通訊群組，每當接到新確診，MICC列出病人基本資料，醫院代表再在群組「舉手」接收適合的病人。資源不足時該如何取捨？龔澤民說，一切都是根據病人的臨牀情况決定，例如會優先處理發高燒者，曾有病人在等候期間病情轉差，高燒至39℃，當值主任在通訊群組打出「SOS」求救，即獲醫院答應收症。每遇到確診兒童，MICC會特別審慎處理，龔澤民說「因嬰兒不能告訴你他的情况」，醫院往往都會即時「舉手」接收兒童病人，他形容各醫院都是如此「義不容辭」。

龔澤民透露，現時「大腦」的8名成員分早、午、晚三更24小時工作，記者不禁問8個人如何做到24小時輪班？龔澤民笑着回應：「係啊！你都估唔到呢？人手上係薄弱，坦白講都辛苦嘅。」龔澤民連續工作近3個月，無論在公司、在家都是他的工作日，但疫症終點未見，「大腦」就要繼續運作。龔澤民最希望疫症過後再落球場，「好想踢波，我真係好掛住我對靴（boot）！」

（抗疫新階段）