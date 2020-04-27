醫局行政總裁高拔陞：港倘大爆疫 病牀留最嚴重千人

新型冠狀病毒肆虐全球，本港於1月23日首現來自武漢的輸入個案，至本周五將踏入100天。這種未有疫苗又未有解藥的病毒在港已感染逾千人，並奪去4人性命。疫境中的街頭多見口罩少見寬容，懷疑染疫的更要被隔離失去自由，關口由拒封變成局部封，再發展至全面入境限制，如常上班上學、逛街的日子似乎遙遙無期。本報將以系列報道回顧這抗疫百日，並前瞻未來如何與病毒共存。

正準備公立醫院「新常態」的醫管局行政總裁高拔陞接受本報專訪時表示，要加強公立醫院感染控制，希望「唔好再（有病人要）瞓洗手盆底」；並為壞情况打算，一旦大爆發需按醫療需要定入院優次，病牀留給最嚴重的1000多人，餘下分流至社區設施，「到時社會就要衡量，寧願他們在家還是到亞博（亞洲國際博覽館）。這是現實考慮，多病人就需要做選擇」。

明報記者 朱韻斐【系列之一】

2019年最後一天，湖北省衛生健康委員會公布武漢出現不明肺炎群組，為今年「疫境」掀起序幕。當時高拔陞正在醫管局開會，同事遞來手機，展示通訊群組中的武漢爆疫信息，並說要替高拔陞買碌柚葉消災。

本港守至1月22日，終出現首兩宗高度懷疑個案，翌日確診，設傳染病中心的瑪嘉烈醫院當「前鋒」照顧首批病人，其後各大醫院才「落場」。醫管局3月初公布準備二線隔離病牀，但未及啟用，留學生回港避疫帶來確診高峰，日增五六十宗個案，隔離病牀幾近爆滿，入院者大排長龍。至4月初，二線隔離病牀啟用，加上急症室設臨時檢測等候區，隔離病牀壓力才漸減。

改裝病牀補缺 壓力此消彼長

高拔陞透露，曾考慮改裝更多二線隔離病牀，但其他病牀開始擠迫，「（改裝更多二線病牀）將進一步令其他病牀更擠迫，不利感染控制；其他病人需求都很大，醫院不能只醫冠狀病毒病人」，遂不建議再大增二線病牀。

若再日增五六十宗確診，高拔陞說有信心能應付，但若出現如外國般的大爆發，例如日增五六百宗個案，公院約1500張一二線隔離病牀將無法應付。「若個案很多，病人一定要留在社區照顧。優先次序是這樣的，醫院設施用來照顧最大醫療需要的，一路排下去。」他說，最嚴峻情况下牀位留給一成最嚴重病人。外國傾向只將嚴重患者收入院，他認為香港應堅持無論病情輕重，先讓病人入院檢查，經評估確定適合後才轉至其他隔離設施，這是減少重症的重要一環。

對於哪裏適合做社區隔離設施，高拔陞說視乎疫情，若病人有自理能力，分流到鯉魚門度假村等是適合的選擇，但若較多年長、長期病患者，在獨立房間難監察和護理，則未必適合。

檢視臨時醫院模式 「mark定邊張牀可搬過去」

外界盛傳亞博是「臨時醫院」的候選地點，但該處無獨立廁所，或致交叉感染。高拔陞說，「處理contingency（不測）時，總有地方不是最理想，假設未來要用亞博，若都是輕症、傳染性不高的病人，沒獨立廁所也是可接受的風險，否則這班病人就要如國外般回家治理，到時社會就要衡量，寧願他們在家還是到亞博。這是現實考慮，多病人就需要做選擇」。

高拔陞說，正檢視其他國家如英國和新加坡建臨時醫院的模式，兩地經驗上需用流動X光機、超聲波檢查儀等，局方正點算這類設備和檢視有哪些人手可用，「檢查清楚（這類儀器）、mark定邊張病牀可搬過去」。

精神科覆診轉視像 研遙距診症

專家估計今次疫情將以年計持續，高拔陞說目前非緊急服務減半不能維持下去，恢復服務時會顧及感染控制，正考慮做哪些高危程序前，先為病人做病毒檢測。他說，「已不可能跟以前（疫情發生前）一模一樣，必須有新常態」，希望盡量做到「院內spacing（即維持牀距）……唔好再（有病人要）瞓洗手盆底」，而精神科門診目前轉用視像覆診，初步效果理想，會探討未來可否繼續遙距診症。

本港近日疫情回落，但隨時可在短時間內大爆發，一旦出現大量長者和慢性病人染疫，將嚴重影響醫療系統。高拔陞說，正與衛生署和社署討論在老人和殘疾院舍如何加強感染措施，會研究醫管局的外展隊如何與院舍緊密合作，檢測懷疑個案；萬一醫院出現爆發，不排除為出院的院舍長者做測試，再回院舍。

（抗疫新階段）

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