房協免商戶75%租金至9月底 涉款逾1億

屋邨租援擴至綜援戶

陳欽勉昨日出席商台《政經星期六》時說，明白疫情打擊經濟，部分商戶經營亦受影響，房協會跟隨政府早前公布的安排，於4至9月向商戶提供75%租金寬免，措施會令房協少收逾1億元，當訂定細節後，房協會與商戶溝通，相信很快實施。他又說，房協亦會擴大屋邨住戶租金援助計劃至綜援戶，如每月家庭總入息介乎申請公屋入息限額的50%至75%，可獲減租四分之一；如入息未及限額的一半，只需支付一半租金。

9月檢討租金 總裁：看經濟環境

至於房協9月將檢討轄下屋邨單位未來兩年租金，陳欽勉稱除營運成本外，亦會考慮經濟環境及租戶負擔能力。他又表示，房協「未補價資助出售房屋—出租計劃」至今收到506份租客申請及297份業主申請；「長者業主樓換樓先導計劃」收到8宗申請，其中3宗已批出交易許可證。對於計劃申請反應平平，他說計劃目的是善用房屋資源，至年底會檢討。

房協去年起對商戶寬減一半租金，為期半年，並於今年3月初通過，延長向合資格商戶及停車場營運商提供50%租金寬免，由4月至9月為期半年。房協也為轄下乙類屋邨單位租戶提供一個月的三分之二月租的租金寬免。

（抗疫新階段）