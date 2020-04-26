涉疫症歧視 平機接1600投訴查詢 1000宗為同案 內容一樣

朱敏健料千投訴網民發動

平機會主席朱敏健昨日表示，平機會收到1600多宗與疫症有關的歧視查詢及投訴，當中1000宗涉同一個案，投訴內容幾乎完全一樣，相信由網民發動。他說，投訴主要關於有人以防疫理由作「差別待遇」，歧視不同身分、來源地、語言的顧客，但無投訴由當事人提出，即無投訴人是曾被該店拒絕招待。

稱無點名光榮冰室

若語言問題不涉歧視

朱說，平機會只能從教育和宣傳角度向有關商戶提意見和勸喻，冀改善，不涉及調解或進一步法律行動，並回應稱平機會無點名「光榮冰室」，只是該店在網上公開稱接到平機會來信，故平機會有必要回應，而據他所知店舖已修改有關字眼。他又說，平機會所收投訴主要指涉及商舖不招待內地人或不招待講普通話的人，店舖解釋大同小異。他稱若是語言問題，不會跌入歧視範圍，因不同國籍人士亦可講某一種語言，但實際上，若講普通話的人多數來自某地，歧視講普通話的人亦可能涉種族歧視，並強調同一種族之間亦可構成種族歧視。

信換政制局長不改立場

對於網上有針對某些職業的人、希望他們感染新冠病毒的言論，朱指這種幸災樂禍、嘲諷式言論並不可取，平機會有接到相關查詢，但本港反歧視法例不包括職業歧視，平機會在法律上無理據跟進。另外，對於曾國衞接替聶德權出任政制及內地事務局長，朱敏健相信不論政制局人事上有什麼變動，立場都不會變，都會支持平機會以獨立形式處理有關反歧視法例的問題。

（抗疫新階段）