專業試劑當家用賣 馬時亨女兒為公司董事 全仁健康產品：檢測套裝售罄

稱明社會憂慮 與經銷商跟進

據公司註冊處資料，全仁健康產品有限公司董事為劉馬露明，即馬時亨的女兒。全仁健康產品昨回覆稱，從香港代理「可托醫療」直接購入萬孚生物科技的新型冠狀病毒抗體測試劑，目前有關檢測套裝已售罄。該公司又稱關注疫情發展，亦明白社會對該測試劑的憂慮，將繼續緊密與經銷商跟進。全仁健康產品在「健康生活易」網站所售試劑的聲稱包括「歐盟認證」，並展示一張「公告聲明（Declaration of Notification）」。萬孚生物科技前日向本報稱「公告聲明」不代表「歐盟認證」，全仁健康產品沒獲授權用該文件。全仁健康產品昨引述可托醫療提供的深圳證券交易所公告，顯示萬孚生物科技的檢測產品獲得「歐盟CE認證」。

歐盟現對專業用及家用診斷儀器有不同規管，「CE標誌」只供專業用。本港消委會解釋，新冠病毒體外檢測工具受歐盟體外診斷醫療儀器法規98/79/EC規管。檢測工具分專業醫護、一般人自行使用的兩種不同認證。如體外檢測工具由專業醫護使用，生產商可聲明符合歐盟法例要求（符合性聲明書），並在產品加上歐盟的「CE標誌」；如果是由一般人自用，生產商需呈交技術文件予認可的歐盟公告機構審核。

中小企研究所：南丁格爾產品資訊下架

消委會補充，設計給一般人自行使用的測試工具，需要有良好表現，由歐盟公告機構審核生產商呈交的技術文件，包括測試設計與可用性等，通過後再簽發證書。該會重申，消費者應徵詢專業醫護意見，由他們決定採用哪些測試，不建議自行檢測。

另外，本報昨報道的其中一個抗體檢測產品由「南丁格爾醫療護理顧問」（下稱南丁格爾）所售，中小企研究所展示該產品時提到「通過衛生署檢測」，但衛生署並無向該產品發認證。中小企研究所昨向本報澄清，該網站僅作一個「平台」，讓企業放置想推廣的商品資訊於其網站，並無「銷售」產品，亦沒有參與當中的買賣。中小企研究所又重申，所有相關產品資訊由南丁格爾提供，已把有關產品資訊下架。

明報記者

（抗疫新階段）