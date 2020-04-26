許樹昌倡5‧7前無爆發可放寬防疫

住院個案中位數約17天

許樹昌昨在商台節目表示，本港新冠個案住院中位數約為17日，有部分需要30多天，最長者住院50多天，很多病人留院期間很精神，只是待病毒檢測轉陰性。他說，威院至昨接收70多名確診者，30多人已出院，當中10多個已覆診，小部分病人有肺部纖維化，康復者肺功能測試大致正常，包括一名曾需深切治療的康復者。

他說，本港約有5%確診者需入深切治療部，較2003年SARS時25%少，當年約20%康復者肺功能輕微受影響，部分病人肺部有輕微纖維化，影響換氧功能，但對正常生活沒大影響，估計今次有長期後遺症者不多，但最少需跟進一年才能具體了解。

稱可能未來一年都要戴口罩

本港連續多日只錄得單位數甚至零確診，許樹昌說，「受控我就唔夠講，但開始比較理想啲」，他認為本港目前防疫措施很有效截斷社區傳播，個案下跌幅度理想，未來最理想和最安全做法是，從本地最後一宗個案（維珍航空地勤）計兩個潛伏期，即4月19日起計28日才放寬防疫措施，但「要完全28日無個案有點難度」，因此，若5月7日前再無本地個案不尋常爆發，可逐步放寬防疫措施，例如公務員回辦公室上班、中學生復課，娛樂場所則應在最後才恢復，小學生及幼稚園最好下學年才復課，但市民可能未來一年都要持續戴口罩。

封關方面，許樹昌說內地各省市逐步回復正常，要留意復工、復課後有沒有出現第二波爆，以及隱形個案數字。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱，除了看本地個案，亦會看個案最後一次在社區流連的時間，即4月23日確診的第1036號病人入院起計兩個潛伏期無新個案，本地傳播才算初步受控。

（抗疫新階段）