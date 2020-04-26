累計8人復陽 最長出院個半月 衛署科委會下月討論 學者：或要改出院準則

昨增兩宗輸入 一為退休警

本港累計確診及疑似個案升至1038宗，昨新增兩宗輸入個案中，其中一名61歲男子，一家六口連家傭曾到英國，4月7日回港，家傭及14個月大孫女已確診，該男子無病徵，但在完成檢疫前驗出陽性。據了解，他是退休警員。另一人是18歲英國留學女生，在當地失去嗅覺，4月24日回港後驗出陽性。

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，至今有10多名確診者在出院後再入院，其中8人驗出陽性，入院時有咳、喉嚨痕癢、氣喘或呼吸不暢順等，亦有無病徵者。他說，他們病毒量少，很可能是已死的殘餘病毒。

至於是否需要為所有出院者再化驗，衛生防護中心傳染病處主任張竹君認為，部分人再入院時三四次驗出陰性，然後才驗出陽性，為所有人化驗未必完全有用。劉家獻說，由於統計後發現上述情况，會安排再入院的陽性者抽血驗抗體水平，若有中和抗體代表驗出的病毒無感染性；並會抽鼻咽或喉嚨分泌培植病毒，看病毒是否活躍生存，相信需兩三周，盼數據能助專家做下一步決定。為審慎起見，醫管局讓有關病人在隔離病房，在相隔最少24小時的連續兩次檢測呈陰性才可出院。

張竹君說，專家認為上述病人殘餘病毒「未必有傳染性」，他們大多出院後沒與家人同住，部分人住酒店，但有病人出院後曾去超市和快餐店買外賣。她說為「穩陣啲」，會將他們視作有傳染性處理，再追查病人行蹤，消毒其曾到地方，密切接觸者亦要檢疫。衛生防護中心擬於5月的科學委員會會議再作討論。

張竹君：未必會傳染 仍會隔離追行蹤

8名復陽病人年齡介乎17至69歲，其中一人在上月11日出院，兩人的「CT Value（反映病毒數量）」低於30。中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，CT Value低於30代表病毒量較高和有活病毒的機率較高，由於復陽個案佔很少數，當中大多數人的數值逾30，相信造成社區傳播的高險不高。據知，港大研究團隊將驗確診病人樣本，需更多研究確定是否CT Value高於30就種不到活病毒，並了解確診者不同階段的病毒量變化，若復陽病人的病毒量低且帶中和抗體，就不用擔心；但若病毒量忽高忽低且不帶中和抗體，不排除要修改出院準則。

明報記者

（抗疫新階段）