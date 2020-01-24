支聯會：SARS時亦有辦六四晚會

林鄭：續聽專家調整策略

林太在文中表示，防疫工作踏入第3個月，形容香港的疫情「經歷了驚濤駭浪，不容半點鬆懈」，疫情在3月中起變得嚴峻，她當時極之擔心，因為若每天新增60宗個案須入院接受隔離、持續一個月，醫管局的1200多張隔離病牀將爆滿，醫院系統承受的壓力難以想像。她說，政府參考專家意見，咬緊牙關、果斷地採取嚴厲的措施應對，明白將各項加強社交距離的措施延續至5月初，對受影響的行業無疑是進一步的打擊，明白業界的失望和不滿，但仍不敢掉以輕心。她稱，會繼續聆聽專家和各界意見，不斷按實際疫情調整「Suppress and Lift」的策略，希望做到張弛有度。

支聯會研維園「畫格」4人一堆

尹兆堅反問，若林鄭月娥真的相信專家，為何疫情早期多名專家建議「封關」，政府都不做，質疑她「啱用時專家就是專家」。他認為林太搬出「專家」有政治目的，政府正鋪排打壓六四晚會、七一遊行。尹認為，專家稱連續28日無異常的社區爆發，可以放寬社交限制，他相信看確診數字走勢，5月底就可以放寬相關限制。他稱2003年SARS時，支聯會亦有舉辦六四晚會，支聯會今年正研究包括預先在維園「畫格」，「4人一堆、每堆隔1.5米」，提早開放草地，要求參與者戴口罩等。

公民黨黨魁楊岳橋稱，對於六四晚會、七一遊行，甚至6．12一周年集會能否舉辦都不樂觀，認為政府有可能會藉疫情和專家意見打壓及拒絕集會。

（抗疫新階段）