港府研派專機 接滯印巴港人

【明報專訊】印度和巴基斯坦自3月下旬禁止國際航班升降。特區政府昨日表示，截至上周五暫聯絡上約3200名及2000名分別滯留印度及巴基斯坦的香港居民，正研究安排自費專機接載他們回港，初步計劃優先協助身處印度首都新德里或巴基斯坦首都伊斯蘭堡及其周邊地區的人，以及病患、孕婦、小孩和長者等有特殊需要的人。據了解，新德里回港的首班專機料有300個機位，而伊斯蘭堡的專機則未知座位數目，仍難預計具體日期。
共約5200人滯留兩國
港府表示會考慮本港的檢測、檢疫、醫療設施的承受能力，分批協助港人返港。據了解，印巴兩國政府願意協助，巴基斯坦的港人撤離安排進度較好，因滯留港人七八成在首都伊斯蘭堡附近，當地政府掌握相關港人資料，現正找出需要優先回港的人，以及解決如何集合他們到機場；印度方面則較複雜，港人分散不同城市，現時印度國內要有當局批准才能出門，故港府要先蒐集滯留港人的準確地址，由當地部門將出行許可送上門，港人要再經當地政府安排往新德里機場。首班包機亦希望接回滯留旁遮普邦的港人。
機票自費 印度返港逾萬元
據悉，印度專機在所有前期工作辦妥後，起碼至少兩周後才能安排；而巴基斯坦則預計起碼一周；由新德里返港每人收費約11,000至13,000元，由伊斯蘭堡返港收費約6000至7000元。
印巴兩國的新冠確診個案分別有約2.5萬宗及1.2萬宗。消息稱，當局已徵詢衛生署意見，因為印度要求登機前要做新冠病毒測試，陰性才會放行，故機上毋須特別分隔而坐，但抵港後一定要先做病毒檢測，在亞博館或富豪東方酒店等候結果，之後亦需隔離檢疫14日。
醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超說，印度疫情「不是太差亦不是太好」，新德里回港直航約需5個多小時，不是太長，回港者在機上坐得密不是大問題，最重要是戴口罩和注意個人衛生。他又說，病毒測試或有假陰性，故滯留者回港後必須再做檢測，並在檢疫14日完成前再做一次，才可回到社區。