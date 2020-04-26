港府研派專機 接滯印巴港人

共約5200人滯留兩國

港府表示會考慮本港的檢測、檢疫、醫療設施的承受能力，分批協助港人返港。據了解，印巴兩國政府願意協助，巴基斯坦的港人撤離安排進度較好，因滯留港人七八成在首都伊斯蘭堡附近，當地政府掌握相關港人資料，現正找出需要優先回港的人，以及解決如何集合他們到機場；印度方面則較複雜，港人分散不同城市，現時印度國內要有當局批准才能出門，故港府要先蒐集滯留港人的準確地址，由當地部門將出行許可送上門，港人要再經當地政府安排往新德里機場。首班包機亦希望接回滯留旁遮普邦的港人。

機票自費 印度返港逾萬元

據悉，印度專機在所有前期工作辦妥後，起碼至少兩周後才能安排；而巴基斯坦則預計起碼一周；由新德里返港每人收費約11,000至13,000元，由伊斯蘭堡返港收費約6000至7000元。

印巴兩國的新冠確診個案分別有約2.5萬宗及1.2萬宗。消息稱，當局已徵詢衛生署意見，因為印度要求登機前要做新冠病毒測試，陰性才會放行，故機上毋須特別分隔而坐，但抵港後一定要先做病毒檢測，在亞博館或富豪東方酒店等候結果，之後亦需隔離檢疫14日。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超說，印度疫情「不是太差亦不是太好」，新德里回港直航約需5個多小時，不是太長，回港者在機上坐得密不是大問題，最重要是戴口罩和注意個人衛生。他又說，病毒測試或有假陰性，故滯留者回港後必須再做檢測，並在檢疫14日完成前再做一次，才可回到社區。

（抗疫新階段）