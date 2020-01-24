DSE兩考生發燒有病徵被拒應考 一人送院檢測呈陰性

14人因病無考 其中兩人不適離場

考評局稱截至昨午3時，10名考生因生病缺席考試，另有兩名考生因發燒或出現急性呼吸道感染徵狀而不獲准進入試場，其中一人為到粉嶺中華基督教會基新中學應考的學生；另有兩人因不適在考試期間離開。考評局稱，會與教育局及衛生防護中心保持緊密聯繫，監察疫情發展，採取適切及適時跟進。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻昨在記者會稱，該名在基新中學應考的17歲男生抵達試場被發現發燒，他及後到那打素醫院急症室，當時有少許咳嗽，入住兒科病房後無發燒，情况穩定，院方已替他做鼻液測試。據了解，該考生病毒測試結果呈陰性。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君說知道考試「對他（考生）一生好重要」，但籲考生若真的生病，應避免去試場，為自己身體和其他人安全着想。

有人臨場嘔吐 顧他人目光離場

另外，昨到位於葵芳的獅子會中學應考的黃同學進試場後，跑往廁所嘔吐，教職員待他出來後上前詢問情况，黃說沒發燒，只是「想嘔」，他獲發嘔吐袋，而試場方面亦在其座位放置屏風，惟未及開考，黃決定離開。

黃同學事後向記者說，在家時並無不適，亦無發燒，本想在屏障下繼續考試，但考慮到其他考生的目光，加上傳媒拍攝，而身體仍有不適，故選擇離場。他對努力多時最終未能應考感失落，會盡快前往就醫。

獅子會中學校長林日豐稱，昨日有90多人到校內應試，有學生通過體溫檢測，曾在廁所嘔吐，工友已即時穿上防護衣及眼罩等裝備消毒廁所。他認為該學生做了好榜樣，與試場溝通並作安排，認為考生健康最重要。

在該試場應考的尹同學說看到不適離場的考生坐得較遠，隔約數排座位，自己不算太擔心，但都會憂慮可能感染病毒，早前特意購入防禦性較強的口罩。另一考生林同學更戴上防毒面罩赴考，稱擔心考場人多，使用面罩較安全。

明起考核心科 試場迎挑戰

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超接受查詢稱，導致嘔吐有多種原因，可能因為壓力，認為未必與新冠病毒有關。他說，若並非直接嘔到他人身上，不會直接傳播病毒，認為試場以屏風圍住考生及即時消毒廁所，做法合適。

教育局長楊潤雄於facebook發文，稱首兩日共有1.6萬名考生應考，過程大致順利，他提到有考生因病未能應試，認為是同學負責任的表現。他續稱，全港約5萬名考生周一起應考4個核心科目，人數增加對試場運作是一項挑戰。

明報記者

（抗疫新階段）