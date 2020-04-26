林正財：倘無明顯傳播鏈 可局部放寬探訪

院友暫不宜外出 倡增到診服務

林正財承認限制措施難免影響院友，認為如社區無明顯傳播鏈，可局部放寬探訪安排，但須限人數或分時段，做足防疫措施，家屬須量體溫、申報健康或在指定範圍探訪。他認為暫不宜讓長者外出，因有太多不可控制因素，社區或有隱形患者。他說長者不時需覆診，現時到診服務不足，醫院與院舍應加強合作，增加到診服務及遙距醫療。他亦稱院舍較擠迫，較難做分隔措施，隔離房間不足，未來在規劃院舍時應檢討。

守住零感染 感激職員默默保護

2003年SARS本港72名安老院院友染疫、57人死亡，促成院舍加強防感染措施；17年後，林正財認為全靠院舍措施嚴謹，將院舍與社區隔絕，才守住零感染。他說正當各地院舍失守，本港零感染是奇蹟，感激院舍職員在困難環境、資源不多下，不計較回報，默默服侍與保護數萬名長者。

歐美安老院舍死亡人數驚人。單是美國，按美聯社記者本月中從多個單位蒐集數字，發現兩周內有超過3600宗死亡個案發生在安老院和護理中心，估計實際死亡人數更多；歐洲方面，英國倫敦政經學院本月中公布最新分析指出，法國、意大利、西班牙、愛爾蘭及比利時5個西歐國家，至少四成死者都是院舍長者。

（抗疫新階段）