院舍帶長者遊車河 隔窗開心看風景

研載到空曠地方「透透氣」

香港1月23日出現首兩宗新冠肺炎確診，位於薄扶林的竹林明堂護理安老院如臨大敵，3日後謝絕探訪，只酌情容許探訪。該院服務總監鍾晉豐表示，為防止交叉感染，院舍推出分層制，不同樓層長者不會一起活動，職員只在固定樓層工作。

3月初疫情一度回落，他們安排院友家人分批探望，只可到指定區域，亦要做健康申報、戴口罩與手套。未幾第二波疫情湧至，探訪再叫停。

院友未能外出活動，幸好院外有一片空地，偶爾分批曬太陽，院內小組活動亦要做好分隔措施。自從義工探訪暫停，職員身兼多職，要為長者剪頭髮。

約3周前，院舍職員開始帶長者遊車河，公公婆婆在車內看風景。鍾晉豐說暫以港島遊為主，例如經過南區沙灘，「諗路線都頭痛，要上上落落有變化」，但眼見長者開心，職員滿足。他正研究能否載長者到空曠少人之處，在安全情况下「透透氣」。

疫情比預期漫長，鍾晉豐承認對照顧服務帶來挑戰，長期無法外出，尤其影響長者社交及情緒，故同事設法構思更多活動，「希望能讓他們如常生活」。

（抗疫新階段）