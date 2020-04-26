四代同堂視像見面 隔空賀百歲大壽

縱母沒反應 女兒堅持天天視像

社工：推動我們做得更好

2003年SARS時，劉永詩尚未入行，今次首度面對疫情。她平日跟進近百院友，自封院後電話響個不停，家屬無不憂心，常查問長者情况。為了讓家人安心，她每日主動致電家屬並傳照片，又盡量安排視像通話或隔着玻璃見面。劉永詩憶述，有女兒每日堅持與母親視像通話，但全程只得女兒說話，因為母親卧牀，早已對外界很少反應，「家人卻珍惜每次『見面』，堅持做更多事令長者感受更多」。無法如往昔擁抱相見，廿有女兒改以文字傳情，每周寄信到院舍，職員遂協助婆婆製作心意卡回信。

最近有家人想帶婆婆外出用膳慶祝百歲大壽，但院舍考慮風險後婉拒。劉永詩形容決定艱難，最後唯有在院內辦生日派對，透過手提電腦，讓婆婆在視像中四代同堂會面，唱生日歌共度大壽，彌補遺憾。

抗疫日子雖然工作大增，她卻與院友、家屬關係更密切，「我們改變不到疫情，但人與人的溝通，我們可以做橋樑」，冀為他們在患難中帶來安慰。

（抗疫新階段）