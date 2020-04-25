捲辱罵示威者風波 主控官投訴遭滋擾

陳未索律政司指示 官拒受理

對於陳大狀在案件審結後提出的申請，主審裁判官梁嘉琪沒有即時否決，但指出案件現階段已審結，建議先休庭讓她準備，以向法庭解釋做法是否適合。

休庭後，大律師陳文慧堅持要求法庭記錄，強調其投訴只有兩分鐘，亦與本案日後程序有關，自己亦有權發表意見。梁官則數次要求陳解釋其投訴與本案的相關性，又問她事前有否索取律政司指示，陳回應「唔可以講太多」，但承認自己事前沒通知律政司。辯方認為，本案現階段已審結，意味裁判官的權限已終結，不宜擔任其他角色，加上法庭的記錄有如法律文件，「唔係輕易地要求寫啲咩就寫啲咩」。

梁官最終表示，法庭有意保障各方利益，認為陳大狀的個人情况另有合適渠道處理，另外是次程序只涉判刑，她事前未索取律政司的指示亦不合適，遂拒絕受理其申請。

陳文慧判決前，沒有循法庭正門步入法庭，反而經犯人欄步入庭內。大批記者曾在休庭期間，在庭內等候陳再作回應，惟陳一直在座位上通電話，警方案件主管則不時與庭警交頭接耳。有保安及後要求記者「出去等」，並隨即鎖上法庭大門。記者其後在庭外等候多時，卻一直未見陳從大門離開。

（反修例風暴）