捲辱罵示威者風波 主控官投訴遭滋擾

【明報專訊】負責區諾軒案件的外判主控官、大律師陳文慧,早前疑曾在個人facebook辱罵示威者和法官,遭民主黨區議員袁海文向大律師公會投訴。主控官陳文慧昨在案件審結後突向裁判官表示,在案件裁決前兩天,她和家人開始遭受網絡滋擾和暴力對待,要求法庭記錄在案,更稱自己「have the right to be heard(表達意見的權利)」,惟最終遭裁判官拒絕受理。