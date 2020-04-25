辯方求情：重犯可能近乎零

判刑後，現年32歲的區諾軒在庭外表示，已就定罪申請上訴，明言將上訴到底。他又稱，自己仍有其他官司要面對，形容本港政治形勢並不樂觀，他將與香港人一起從容面對，奮鬥到底。

辯方資深大律師彭耀鴻表示，區諾軒當日只為履行議員責任，成為溝通的橋樑，以淡化事件，目的並非對任何警員造成身體傷害，其出發點和行為均有別一般刑事案件。辯方又指出，區已明白使用揚聲器的限制，重犯的可能「近乎零」，目前正準備到日本修讀博士課程，希望法庭判處較短時數的社服令。

敲盾令警員受驚 嗌咪致警司耳部不適

案發於去年7月7日「九龍區大遊行」的翌日約凌晨12時半，區諾軒被指在油麻地彌敦道與登打士街及咸美頓街交界，襲擊警員關志豪及警司高振邦，違反《警隊條例》。關志豪早前供稱，區向他叫「毅進仔」3次，並以揚聲器的咪高峰敲打其長盾，令他受驚。高振邦則供稱，區以揚聲器向他叫喊，導致其耳部不適，醫療報告顯示他事後急性聽力受損，相關問題經覆診兩次後已消退。

譚文豪：警員搵盾刻意撞來

當日與區諾軒一同嘗試向警員對話、一度遭警方控以阻差辦公的譚文豪形容，當時馬路上未見示威者，「有（示威者）都已經上番行人路」，故他們希望警方離開，讓大家和平散去，遂保持4至5步的距離向警方要求與指揮官對話。惟警方不但沒提供解釋，更突然推進防線，「搵個盾刻意撞過來」，令眾人躲避不及，身後有女記者甚至高呼跌倒，「因為驚人踩人，都要擋一擋（警方），因為一個跌倒，已可能發生骨牌效應。」

譚文豪質疑，警方當日刻意作出挑釁和攻擊行為，而區諾軒當時只希望與指揮官對話。他又稱，自己雖曾遭警方以阻差辦公一罪拘捕，但罪名已被撤銷，並引述律政司稱是次起訴不恰當，形容自己當時沒有犯法。

【案件編號：KCCC2558/19】

（反修例風暴）