嗌咪敲盾襲警判140小時社服令 將就定罪上訴 半年三官司 區諾軒：我是法治受害者

明報記者 邱榕瀅

襲警笑話成真 對法庭期望落空

區諾軒去年8月底被警方指以大聲公襲警而被捕，他說當時「大家只當笑話聽」；罪成前他曾對法庭存盼望，即使律師着他準備求情信，亦只找了中大政治及行政學系高級講師蔡子強幫忙，「（只怕）萬一有事，希望（求情信）用不着」。他原不認為法官會採納控方指控，也提出多項疑點，但法官最終沒採納辯方質疑，「你叫我如何相信法治、緘默權？如何相信毫無合理疑點作為定罪門檻？那很兒戲」。他反問，警察以盾牌推撞他、甚至打人都無後果，但本案他無觸碰警員，卻被控告罪成，「這是否合理的法律制度？」

過去大半年，區諾軒因選舉呈請案而失去立會議席，現時襲警罪成，他說，「這麼多宗案件，我看不到法律有任何一方面曾幫助我」。他說認知中的法律應維護個人權利，面對無窮盡的訟訴，已對法院會維護自己權利失去信心。他說即使法官難免成磨心，但若只按條文案例、甚至跟隨政權意思判決，「市民不會覺得法律維護他們的權利」。

警三度搜屋 家人受驚遷居

區諾軒曾經答應家人，無論如何都不會被捕、不做要承受刑責的事，惟大半年內他已三度被捕。第一次是去年8月30日晚上，警察上門以襲警罪拘捕他；他被拒用電話聯絡律師，5名男警搜查妻子衣櫃，只為找他的一件T恤。去年11月又因立法會《逃犯條例》法案委員會而涉觸犯《權力及特權法》，警察晚上又再拍門，本來他在外主持節目，最後回家自行「投案」。兩次警察上門令家人每晚發噩夢，及後搬離舊居，怎料還有第三次被捕，上周六（18日）警察又再上門檢走家中物品，指他去年8月18日組織及參與未經批准集結，他形容那是以公權力惡意滋擾。

律師看到區諾軒3次被捕的情緒變化，由最初自覺無罪從容面對，到後來警察說要搜屋，他只無力說句「隨你們喜歡」。區諾軒在facebook說，「我不是大家想像中堅強」，他問，「我怎知下周、數月後，會否又有警員在門外拍門？」

區諾軒2011年首次當選區議員後已計劃完成兩屆任期便修讀博士學位，去年底失去立法會議席後即報讀，盼圓心願。他放下香港所有工作預計9月往東京，然而兩案在身，保釋條件仍屬未知數，「最難受是無了期等待，人生要前進，本來已預計離開香港、盡快讀書，哪知漫長的司法程序，會否將我困死在香港？」

定罪與判刑之間的兩周，他不像以前頻繁撰文，推了不少友人聚會，與家人的話題亦盡量迴避判刑一事。區諾軒說自己也是人，只說「無怨無悔」會覺虛偽；但作為政治人，他不後悔身處這位置，「那是時代責任」。他說由近年議會可見，做泛民議員艱難得很，風險亦很大，寄語有意從政者要有承擔，也要謹慎應對。

籲大家毋忘被捕者付出

三度被捕令他體會他人辛酸，「很多人看到被控的人，可能只是一日的新聞，但他們面臨漫長審訊，默默入獄、社會服務令、服刑，卻無人理會」，呼籲大家不要忘記默默為香港付出的人。

（反修例風暴）