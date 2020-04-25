導遊「清牆」斬3人囚45月 官讚願受罰高尚 歸咎社運事主

女記者一度命危 傷者全有心理創傷

案件昨在區域法院判刑，被告洪震承認去年8月20日在將軍澳一行人隧道，非法及惡意傷害黃靜美智子（26歲）、李玉鳳（35歲）和梁鎮杰（24歲）。根據醫療報告，3人無永久損傷，惟均出現創傷後壓力症徵兆，其中被刀「插肺」、一度命危的黃靜美智子現仍要接受心理治療，她看見與被告年紀相若的男人會感害怕，亦要搬遷以免接近案發現場。

官：回家取刀不代表有預謀

辯方求情稱，案發時被告因社會事件「杜絕」收入，「如果唔係香港有個咁特別嘅動亂，呢個不幸嘅事件絕對唔會發生」。被告亦向受害3人致歉，希望他們早日康復。

法官郭偉健判刑時稱，雖然被告先回家取兩刀，再折返現場犯案，但不代表他有預謀行兇。郭官解釋，被告行兇前數分鐘一直與3名事主談論時事，被告曾問「你哋做咩喺機場打人？」事主之一黃女士回應：「我哋冇打人。」郭官認為，黃女士「顯然說謊」，稱新聞片段清楚顯示內地記者符國豪在機場被打，斥部分人「濫用私刑，袖手旁觀」，相信身為導遊的被告「對畫面感到深刻」。

郭官續稱，自機場事件後，內地來港旅客銳減，對被告職業「釘下棺材釘」；又稱被告工作權、生活權、生存權受到聲稱追求自由的人「無情踐踏及摧毁」，他將挫折歸咎於社會運動亦可以理解。郭官表示，被告與一眾事主爭論，情緒崩潰，其中一名事主此時推開他是「火上加油」，故認為被告是「殺紅了眼」反常犯案，並非圖謀斬人。

稱社運害被告「奄奄一息滿身鮮血」

郭官形容，被告受社會運動影響，是「奄奄一息、滿身鮮血的受害者」，以6年作判刑起點，因被告認罪獲扣減三分之一刑期，再因他個人情况、「上有老下有少」，額外減刑3個月，判他入獄45個月。

【案件編號：DCCC834/19】

（反修例風暴）