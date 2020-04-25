屯門燒國旗案 兩人判社服感化

曾為13歲女童辯護的大律師郭憬憲表示，上訴庭昨在判辭提及6個侮辱國旗罪的量刑因素，是新加入的考慮因素；他在13歲女童一案中，裁判官判刑時沒那麼多考量。他認為上訴庭現時羅列的量刑因素，只適用於今日或以後干犯的新控罪。

大狀：下級法院不必死板量刑

另外，上訴庭今次不就侮辱國旗罪頒下量刑指引，法政匯思成員、大律師蘇俊文表示，這意味下級法院不必「死板」地量刑，例如焚燒國旗即要判囚，但下級法院一定要跟隨上訴庭的審視因素。他說本案被告判囚20日，將對同類案件有參考作用，不過他認為，涉嫌侮辱國旗的事件大多出現在一班示威者聚集的場合，當局可能就侮辱國旗罪展開大規模拘捕。

對於會否就已判社服令的咖啡師申請刑期覆核，律政司表示正研究裁判官的判刑理由和主控官的報告，然後決定是否要跟進。

（反修例風暴）