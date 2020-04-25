政府覆核刑期 辱國旗改判囚 原判社服令 上訴庭列6量刑因素

判囚20天 被告：當探手足

被告羅敏聰（21歲）聞判時表現冷靜，其代表律師透露，被告對裁決失望，但刑期不算長，「就當藉機會入去探下手足」，會否上訴仍待商討。

判辭由高等法院首席法官潘兆初及兩名上訴庭法官撰寫，並援引終審法院首任首席法官李國能於1999年就「吳恭劭案」的判辭，表示「國旗具有獨有的象徵意義」，「代表中華人民共和國，代表她的尊嚴、統一及領土完整」。上訴庭表示，「時至今日，保護國旗免受侮辱的合法利益仍是極之重要」，而《國旗及國徽條例》旨在保護國旗免受侮辱，法庭必須考慮判以阻嚇刑罰，並列出6個量刑因素，包括犯案實質作為、公開犯案、預謀、持續性、伙同犯案及是否非法取用他人國旗（見表）。

官指被告辱旗如表演嬉戲 原審犯嚴重錯誤

就本案而言，上訴庭認為案情十分嚴重，當時被告和其他人在沙田新城市廣場叫口號，被告一度拋高國旗，雙臂向兩旁展開，任由國旗落地，「儼如表演」。其間有示威者拱手搭橋，人龍一邊走，一邊踐踏國旗，上訴庭形容他們「儼如在嬉戲」。被告和其他人隨後拿着國旗游走，最終將國旗丟進垃圾手推車，由被告將垃圾車踢進水池。

上訴庭批評被告侮辱國旗的行徑惡劣，明顯表達對國旗的輕藐和污衊，把國旗放入垃圾車，並把垃圾車踢進水池，此舉「有棄絕國旗的意味，更是嚴重的侮辱」。

不定量刑指引 稱案情難一概而論

上訴庭認為原審裁判官未能充分掌握案情，以及被告的加刑因素，犯了嚴重錯誤，故決定改判被告監禁4個月，但考慮他認罪、已完成部分社會服務令及本案覆核性質，扣減至入獄20天。另外，上訴庭在判辭聲明，法庭毋須就侮辱國旗罪定下量刑指引，因侮辱國旗的形式及情節多樣，法庭難一概而論，只需按實際案情判決。

【案件編號：CAAR4/19】

明報記者

（反修例風暴）

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