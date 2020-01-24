市建局寬減舖租助720戶 涉款億元

無法上門登記 兩公務員合作社重建暫延

市建局原定今年首季推出兩個公務員合作社重建項目，主席周松崗昨稱，人口凍結登記需市建局員工上門與住客有緊密接觸，故疫情下未能開展，故兩個項目需推遲，但其他工作已準備就緒。他續稱，連同兩個公務員合作社項目，上個財政年度有3個項目未能如期推展，加上本年度有兩個準備推出的項目，預計本年度內有共有5個項目啟動。

因應疫情影響商戶生意，市建局亦推出涉及逾1億元的租金寬減，市建局旗下720個住戶及商舖租戶，可獲最高75%的租金寬減，至今年9月；其中與發展商合作項目內的商舖租戶，包括荃新天地等，市建局會與發展商商討，以受疫情影響較大的行業為考慮，提供不同幅度的租金優惠，以原來租金75%為寬減上限，涉7個項目共280個租戶。

減租至9月 最高75%

市建局行政總監韋志成表示，為支持建造業界，市建局會預支部分工程或顧問合約的款項，涉及2500萬元，亦會加快今年招聘100名員工的工作，在疫情下協助業界和社會。

身兼市建局非執董的立法會議員鄭泳舜表示，公務員合作社重建項目提出已久，但因應疫情未能啟動，董事會上亦無交代何時才開展，期望待疫情過後盡快推動。他又稱，市建局推動「首置」項目會令財政較為緊絀，認為政府應提供更多協助。

（抗疫新階段）