健身業界政總請願 倡看齊食肆規管下營業

稱資助不足一月租 一成拳館結業

營運拳館20年、RMG泰拳健體中心負責人柯尊鼎的4500呎拳館結業，月租13萬，政府的10萬元資助，不足以支付一個月租金，拳館12名員工中有10名屬自僱。柯尊鼎質疑政府兩度延長停業令，42天不能營業，即使有工資補貼亦無補於事，表示考慮結業，「留下積蓄作生活開支」。柯尊鼎表示，已知有約30間泰拳館相繼結業，佔泰拳業界一成，認為政府政策扼殺業界生存空間。他認為健身中心、泰拳館等應與食肆一樣，在規管下可繼續營業；又稱自一月開始，拳館已限制每班人數、強制為學員探熱等，形容「做得比政府要求更嚴」。

瑜伽及拳擊教練謝小姐說，因瑜伽中心關閉，以往一周教30班到現時「有3班都偷笑」，她亦只能到海濱長廊等公共空間和學生一對一授課。她批評政府要向體育總會註冊教練派發7500元補貼，惟業界內沒有「瑜伽總會」，未清楚自己能否取得資助。

協助業界的東區區議員李予信建議向拳擊、瑜伽、健身等業界劃一發放資助，資助金額應按其規摸，提供28萬至220萬元的補貼，並代付員工八成薪金。

（抗疫新階段）