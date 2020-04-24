無分dirty team 稱醫局「明顯做唔足」

醫局：設津貼表支持 含放射師

醫管局回覆稱，公立醫院各部門會根據運作需要，編排醫護人員於高風險區工作。醫管局表示，理解前線同事在照顧及治理懷疑及確診感染病人面對的壓力和額外準備工作，故設立特別租賃津貼及緊急應變特別津貼，向在高風險區工作的員工提供特別津貼以表支持；津貼發放已涵蓋職務編定有需要在高風險區提供服務的同事，當中包括放射師。

急症室5放射師 一人兼多職

阿飛指出，疫情爆發後，有病徵者和外遊者到公院求醫，會先在急症室外的臨時分流站評估，其後安排到獨立X光房內照肺片，由急症室同事負責。阿飛說，現時急症室共有5名放射師，其中一人為「特別更」同事，協助突然暴增的檢測者X光工作，另外一人須同時到手術室工作、另一人則須同時到普通病房及隔離病房，為其他病人及新型肺炎確診照肺部X光。

阿飛指出，放射部沒有明確劃分dirty team專責照顧新型肺炎確診，負責急症室工作的放射師除了須接觸懷疑個案，亦要輪流到隔離病房做「dirty duty」。阿飛又說，每次進入隔離病房都要重新抹機、換保護衣，比入普通病房工作多一倍時間。

無明確工作指引 「變相自己應變」

阿飛表示，雖然現時醫管局津貼於高風險區工作的同事，但其部門視乎是否超過一半工作時間接觸患者才獲批。阿飛認為，疫情爆發以來，醫管局一直未有給予部門明確工作指引，只靠部門經理安排，「變咗係同事自己應變」，認為事件反映局方「做唔足」。

（抗疫新階段）