富豪東方旅客出房問檢測結果 徐德義稱違令

首日檢286旅客呈陰性

自本周三起，所有機場抵港而無病徵的旅客須到亞洲博覽館臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，並在指定地點等結果，清晨或上午抵港者在亞博等候，下午或晚上抵港則由專車送往富豪東方酒店，留宿一晚。首批旅客昨午陸續離開酒店，部分人不滿膳食安排，亦有人曾離開房間到大堂向酒店員工查詢檢測結果。

徐德義表示，首次作相關安排，流程或不太暢順，希望可盡快解決問題。他理解有市民心急知道檢測結果，但強調旅客可致電查詢所需資訊，而旅客入住酒店前已獲清晰指引，不可離開房間或在酒店隨便走動，更不可離開酒店，否則是違反檢疫令，可構成刑事罪行，最高可罰5.5萬元及監禁6個月。徐稱，沒有曾離開房間的人數，但呼籲逗留者耐心等候結果。

徐德義表示，旅客檢測結果呈陰性並離開房間後，會由穿上全套防護裝備，包括口罩、面罩、保護衣及手套的酒店員工清潔。他稱酒店有逾480個房間，但拒透露租金。他稱會視乎實地安排及乘客組合，安排一人或二人同房，又說需視乎疫情發展，決定會否繼續使用。

陸路抵港者樣本瓶回收率逾八成

現時從湖北省經陸路抵港者會獲發深喉唾液樣本瓶，不像經機場入境者全數到亞博抽樣。徐德義表示，已向400多名陸路抵港者派發樣本瓶，回收率超過八成，至今所有樣本呈陰性，他認為回收率將逐步提升。

（抗疫新階段）