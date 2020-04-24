洗牙拔牙涉霧化 診所添吸氣儀器

1月多診所暫緩洗牙 近日部分恢復

廖偉明表示，其診所1月底起因應衛生防護中心建議，在疫情嚴峻時期暫緩洗牙等，至今未恢復，他認為港府仍實施「限聚令」，代表疫情仍未受控，但近日確診回落，有部分牙醫嘗試陸續恢復洗牙服務。

他解釋，洗牙時會用超聲波震頭，並用水冷卻該震頭，一般情况下水經過超聲波會出現霧化；幼水槍會噴出氣霧以清除牙齒表面污漬，其間亦會霧化。他說確診者唾液含中至高水平病毒，但暫未有證據顯示洗牙、拔牙的霧化程序帶大量病毒，但醫護與病人近距離接觸，仍有感染風險。

空調裝紫外光燈消毒 增醫用級濾網

他指出，本港不少牙醫增購設施減少傳播病毒風險，包括在空調加裝紫外光燈，消毒空氣；增設醫用級別的空氣過濾網，以過濾空氣中0.3微米的空氣粒子；另有診所購入新儀器，擺在病人口旁，吸走洗牙、拔牙時產生的霧化氣體。

對於個人防護裝備，他稱全球供應緊張，但能負擔「炒價」的話仍會有貨，例如以往購買一盒外科口罩只需50元，目前升至250元；以往一個N95口罩約三四元，現在要50至60元才買到；保護衣價格亦比以往上升四五倍。他又說，現業界生意較淡薄，但未嚴重到結業。

（抗疫新階段）