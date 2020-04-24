上月返港未須蒐唾液 隔離中病發沒通報 再一人檢疫後確診 曾拔牙剪髮

檢疫完兩周想起曾咳 求醫驗抗體確診

昨確診的58歲男子（第1036宗）曾於3月8至24日到英國及美國，返港後在跑馬地藍塘道服務式住宅The Ellipsis接受14天強制檢疫，但兩天後咳嗽及失去嗅覺。他在檢疫期間沒向衛生署通報不適，加上返港時不屬領取樣本瓶以收集深喉唾液措施的涵蓋對象，繼衛生署早前公布最少6人在檢疫期後才確診，該男子為檢疫措施下的另一「漏網之魚」。

赴診所髮廊有戴口罩 牙醫夠裝備

該男患者於4月6日完成檢疫，翌日到香港會所大廈上班，無接觸同事。他4月9日到中環萬邦行的牙科診所拔牙，後想起曾出現咳嗽等病徵，他4月20日到皇后大道中私家診所求醫驗抗體，翌日到文華東方酒店理髮，並交回深喉唾液樣本化驗。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，拔牙涉及霧化程序，醫護為患者拔牙時有穿足夠個人防護裝備（PPE），包括眼罩、面罩，但暫未知有無用N95口罩。張又稱，他至昨日沒病徵，亦已超過14天潛伏期，但明白牙科診所醫護擔心，衛生署會安排他們驗病毒。她又說，患者到文華東方酒店理髮約半小時，其間職員及他都有戴口罩，相信傳染機率低。至於他居住的服務式住宅，3名房間清潔員被列為密切接觸者，須入住檢疫中心。

許樹昌：病發後14天病毒量少 診所風險不高

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，一般患者病發後第二三天的病毒量最高，其後減少，第14天病毒量跌至低水平，初步數據顯示病毒會在病發後第14天或之後死亡。他指出，洗牙雖屬高危程序，但普遍牙醫會穿著合適PPE及加強診所通風，並會留意病人有否發燒等病徵，相信該患者在診所播毒風險不高。

文華東方酒店發言人回覆電話查詢稱，有關確診者到訪文華理髮店時，員工都佩戴口罩，現時該店暫關閉，未定重開日子，將按衛生署指示再作決定。至於有多少員工和其他客人曾與該確診者接觸，發言人以私隱為由未有回應。文華東方書面回覆補充，確診者4月21日到過文華理髮店。

另一宗確診個案為27歲男子，他在3月13日至4月21日期間到瑞士及法國，回港前、即3月16日已出現咳嗽、失去嗅覺及味覺，同住妻子沒病徵，需入住檢疫中心。

明報記者

（抗疫新階段）