DSE開考 青協：試前輔導5000人增近6倍

有人憂其他考生不斷打噴嚏

沙田區樂道中學是視覺藝術科試場之一，64名考生今日應考。校長蔡康年昨表示，以兩桌一椅排列好視藝科考試座位，並已多次做防疫程序演習，不過仍要臨場應變，「高峰時多名考生進校量體溫，部機 （紅外線體溫檢測系統）突然紅了（體溫過高），考生、同事都會有壓力，屆時要處理」。

首日視藝科 試場將檢討經驗

他說視藝科應考人數較少，惟下周核心科目開考，通識、英文科均有逾200名考生到該校考試，要加開9間課室。他表示校方會汲取今日經驗，試後將開會檢討流程及防疫措施，與其他學校分享。

籲勿刻意關心子女免添壓

疫情加上考試延期，考生難免不安。青協於1月底至4月下旬，向約5000名考生提供輔導，比去年同期大增近6倍。青協業務總監徐小曼表示，DSE延後開考，考生無法一鼓作氣完成考試，就算一直有溫習的考生都擔心準備不足。

她提醒考生，在衝刺階段勿改動溫習時間表，要有足夠休息，以穩定心情，亦要早睡早起、飲食定時，以免生病無法應考。她又說，家人毋須刻意關心考生，以免他們承受太大壓力。

學友社學生輔導中心資深督導陳倩雯表示，雖然今屆DSE延期，但考生受停課影響，或無法參加校內模擬試，及無法回校溫習，不少考生反而覺得準備時間變少。今年考生赴考須帶備新舊准考證、健康申報表等（見表），她建議用文件袋裝起所有應考所需物品，以免遺漏，而部分試場學校或加開課室，考生到校時須留意試場指示，確認考試座位。

教育局長楊潤雄昨發表網誌，稱考試沒有緊密社交接觸，試場亦有多項防疫安排，相信DSE可在相當安全情况下舉行。他引用歌曲《漫步人生路》歌詞鼓勵考生，「路縱崎嶇亦不怕受磨練……確信美景良辰在腳邊」。

食衛局副局長徐德義昨亦表示，考生須留意健康狀况，一旦發燒不得進入試場；在試場休息期間亦不應與他人聊天，免增感染風險。

（抗疫新階段）