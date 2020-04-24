何栢良：社區傳播鏈中斷「見曙光」

何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，參考2003年SARS，世衛4月2日對香港發出全球旅遊警示，5月23日解除，至6月23日宣布香港本地傳播完結。他說世衛解除警示的指標包括確診數字有否明顯下降、沒有輸出外地的個案；這兩方面香港現時符合。

5．17無新本地個案即「斷鏈」

何續稱，另一指標是看本地個案，本港至今最後一宗未能找到源頭的本地個案（第1026宗）患者，於4月19日起接受隔離。他表示，要界定社區傳播鏈已中斷，要由19日起數28天，其間沒新增本地個案，才算中斷；他形容現在看到曙光。

倘無惡化 倡5．7後鬆限聚

另外，政府延長限聚令至5月7日，何栢良認為若疫情維持現狀，政府可考慮在5月7日後放寬有關防疫措施。他說屆時未能全面解除有關措施，安全起見仍要等待由4月19日起計算的28天。

（抗疫新階段）