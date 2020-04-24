十年建院計劃 研增隔離設施

陳肇始表示，除了應對目前疫情，作為局長亦要為將來準備，應對大型傳染病，例如增加醫院隔離設施。她說已要求醫管局檢視在現有的醫院設施上，可否增加隔離病房；新建醫院能否增加隔離設施；可否增建一兩座類似瑪嘉烈醫院傳染病中心的大樓等。

醫管局回覆稱，會於未來兩個十年醫院計劃中檢視現有隔離設施，並按需要規劃。重建瑪嘉烈醫院計劃中，醫管局會參考各地傳染病設施的最新設計，研究改良傳染病中心的設施及運作模式。

陳肇始：地區康健中心可更「出位」

至於安排康復中患者入住現有社區檢疫設施，陳肇始說要醫管局視察後評估什麼設施較適合、是否符合通風等要求。但她表示駿洋邨不能永遠做檢疫中心，始終要讓公屋居民入住。她又稱，地區康健中心可加強與區內家庭醫生聯繫，可更「出位」，包括協助檢測及未來注射疫苗等工作。

醫局被指追究罷工醫護

稱會按法理情處理

公立醫院醫護人手長期緊張，疫情令情况百上加斤，陳肇始說未來的醫療人力推算除了因應醫療發展、處理慢性病等，會加入傳染病的因素，以增加醫護人手，然而「縱使加學生、有新血，但不挽留有經驗、有貢獻同事的話，都是一個不划算、不理想的情况」，醫管局要改善人手流失問題。

對於醫管局被指向罷工醫護秋後算帳，會否令醫護「泄氣」，她說當時「非常擔心」大量醫護缺勤會影響服務，感謝緊守崗位的醫護，醫管局會按法理情處理。

（抗疫新階段）