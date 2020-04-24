陳肇始：放鬆「限聚」看3因素 稱考慮連續28日無本地個案 醫局衛署承受力及海外疫情

明報記者 許芳文

冠毒繁殖率20天低於1

陳：現時放鬆未夠穩陣

據港大公共衛生學院昨日數據，本港新冠病毒「平均即時有效繁殖率（Rt）」自2月14日回落至低於1的水平，即平均每名患者可傳染少於1人；至外地港人湧回避疫後，數字於3月21日再次突破1，持續至3月31日，之後連續20日保持低於1的水平（見圖表）。醫管局前行政總裁梁栢賢前日在facebook貼文表示，Rt比2月時更低，延長「限聚令」要有科學數據支持，只是「怕出事」則有違科學原則。

陳肇始在訪問表示，港府每日留意病毒有效繁殖率數據，但因仍有零星本地個案，疫情未算受控。她說目前在關口減少人流、隔離確診者、追蹤密切接觸者等措施，難以「滴水不漏」，因部分患者沒病徵，已有人在政策實施前回港，須慎防社區爆發，實施限聚令希望減少市民社交接觸，「我們看到過去10天少了個案，但立刻放鬆措施的話不夠穩陣……只看Rt不足夠，從科學數據低過1是安心，但外圍因素不穩定，不想（措施）放鬆得太緊要」。

至於何時才能放寬限聚令，陳肇始說要考慮多個因素，包括是否連續28天沒有本地個案，另要考慮醫管局、衛生署的承受能力，以及海外疫情。另外，要預留空間應對突發事件，她擔心老人院、外傭群組出現爆發，以及「鑽石公主」號郵輪事件再現等，「就算幾有計劃應變，都會令到情况突然好緊張」。港府亦會考慮有否設施可重開，以及調整在家工作幅度，「大家都忍得好辛苦，所以要有收有放」。

六四晚會七一遊行

視疫情免功虧一簣

被問到如果限聚令至六七月還未解除，市民是否不能參與六四晚會及七一遊行，陳說本港自1月底已暫停大型公眾活動，保持社交距離可切斷傳播鏈，「日後再有大型活動，我覺得要留意疫情，否則會令之前做的工作功虧一簣」。

否認抗疫「擠牙膏」

稱或傳訊做不好

港府抗疫工作被市民、專家及議員等批評反應慢和「擠牙膏」，其中的關閉酒吧措施，於酒吧群組個案確診半個月後、累計至69宗及傳至第4代才宣布推出。陳肇始回應稱，抗疫工作挑戰很大，須評估疫情及風險，立即推出應變措施，「縱使大家說『擠牙膏』，迅速應變是處理瞬息萬變傳染病的一個手段」；她不認同措施做得慢，「好多時不是（措施）慢了，可能是遲了告訴大家知我們正在做這些事，這是挑戰所在……很多時想了很多事情，一直在準備，但傳訊方面未必做得很好」。

不自評工作 稱換班無阻抗疫

帶領本港抗疫逾3個月，陳肇始沒放過假，說忙起上來時間「眨眼就過去了」，她不為抗疫工作評分，認為應由市民評價。對於問責班子換血會否影響跨部門抗疫工作，她相信換班不會影響抗疫，因不同部門、不同崗位都「非常投入」，相信新班子會同心抗疫。

（抗疫新階段）

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