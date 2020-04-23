羅智光離任感言沒提林鄭

劉江華：適當時機離任

李慧琼盼邀回黨幫忙

劉江華在聲明中表示，自己2015年7月出任民政事務局長，在不同範疇服務香港市民，「現時離任也是適當時候」，讚揚其同屬民建聯的前黨友、新任局長徐英偉年輕、具領導能力。劉江華在聲明中感謝行政長官和政府同事，文末稱盼望香港能夠盡快戰勝疫情。任官前為民建聯副主席的他沒交代未來去向。對於會否邀請劉江華回巢服務，民建聯主席李慧琼回覆稱當然希望對方幫忙，她會先和劉江華聯絡。

羅自評捍衛公務員核心價值

任公務員事務局長僅3年的羅智光，被指未能配合特首林鄭月娥的要求，任內也要處理有公務員參與反修例運動等爭議事件。羅稱自己任內「竭力捍衛公務員隊伍的核心價值，並且克服各種挑戰」，但未透露克服什麼挑戰。羅智光認為，市民對政府期望日增，公務員將繼續面對不同挑戰，新任局長（聶德權）任重道遠，期望公務員支持他的工作。他在聲明中感謝公務員和支持公務員的人和持份者，全文沒感謝、沒提及行政長官或林鄭月娥。

楊偉雄則表示尊重行政長官決定，自己「樂意離任」，對加入問責團隊及出任創科局長，「我無怨無悔」。楊在生日當天遭免職，他表示自己昨日剛滿65歲，離任後會繼續為香港以至國家的創科發展貢獻力量。

生日離任 楊偉雄：無怨無悔

1979年加入政府的劉怡翔明天生日，踏入70歲。他說對服務市民40年感光榮，又稱自己在70歲離任是難忘的里程碑，相信新局長許正宇會為財庫局帶來新氣象。