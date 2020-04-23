薛永恒接掌創科局 業界憂不了解需要 議員盼新局長推智慧政府

上任創科局長前，薛永恒為機電署長，是繼運輸及房屋局長陳帆後，第二名獲任命為問責官員的機電署長。陳帆昨表示，歡迎問責團隊有新成員加入，並對薛永恒工作有信心。香港科技園公司及數碼港亦發聲明，歡迎薛永恒出任創科局長。

莫乃光盼推動私企投資研發

葛珮帆讚貼地助推應用

對於新任局長，立法會資訊科技界議員莫乃光及民建聯立法會議員葛珮帆均認為，楊偉雄過往掌創科局時，協調政府部門應用創新科技上做得不足，而機電署一向有服務政府部門的角色，相信薛在推動政府內部創新可做得更好，落實「智慧政府」發展。

另外，莫乃光認為，本地創科發展過往較着重於投放資源在科研，產業生態並不完善，私人企業的科研投資不足是一大挑戰，期望薛可創造吸引私營企業投資研發的環境。葛珮帆則形容薛「很貼地」，相信他上任局長可協助更多科技落地應用，讓市民體驗創科成果。

業界望集中資源推優勢產業

業界方面，香港無線科技商會主席羅國明稱，過往只在參觀機電署的創科專區時與薛有一面之緣，惟未在其他創科場合見過他，擔心薛不了解業界需要，尤其近日因疫情致經濟環境轉差，許多初創企業岌岌可危，期望薛上台後，政策執行上可「嘭嘭聲」，急業界之所急。

羅國明續稱，過往楊偉雄為創科業界爭取了很多資源「追落後」，並嘗試探討不同科技領域，如「工業4.0」、電競、金融科技等。他認為，薛上台後應審視香港在哪些領域上有發展優勢，不應再漁翁撒網，該調整策略集中資源推進個別具優勢產業。

明報記者