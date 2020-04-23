新官上任 展望與挑戰……

自我陳述：配合特首施政 護核心價值

定當帶領公務員隊伍，全力支持和配合行政長官的施政，同心協力，為香港市民提供優質專業的公共服務，並為香港在這場抗疫戰中作出貢獻。會致力維護公務員隊伍的核心價值：堅守法治、秉持誠信、廉潔守法、公正客觀、政治中立、盡忠職守、專業勤奮。會用「以人為本，從心出發」的態度，帶領公務員隊伍與時並進，積極為市民提供優質服務，同時會加強與各方溝通，了解和配合各部門的工作和人力需求，發揮團隊精神，服務社會。

上任挑戰：處理公務員「違政治中立」問題

中大學者蔡子強認為，有公務員在反修例運動中反對政府，令北京不滿，聶德權上任後要面對是否要整頓公務員，「向自己同事開刀」，處理被指違反政治中立的同事。另外，公務事務局正研究公務員入職要宣誓效忠的問題，公務員總工會主席陳耀光要求新入職者宣誓效忠《基本法》無可厚非，如公務員作違反基本法行徑可被追究。新公務員工會主席顏武周冀新局長能闡釋「政治中立」定義，又稱反修例運動中警隊使用暴力，讓市民對公職人員看法變差，冀局方改善公務員與市民關係。

◆政制及內地事務局長曾國衞（56歲） 1987年加入前人民入境事務處，2016年4月起出任入境處長

自我陳述：加強憲法及基本法教育

任命對我來可說是全新的挑戰，但憑我過去多年在政府的行政管理經驗，加上過去與不同內地部委合作和相處，我相信我可以勝任這工作。接下來有幾個工作重點，要抓緊推進落實，包括：今年立法會換屆選舉和明年的選舉委員會選舉等，會繼續與選管會緊密合作，確保選舉以公開、公平和誠實的方法進行。會繼續加強憲法和《基本法》的宣傳和教育工作，令普羅市民對憲法和基本法有更全面和更深的認識。會繼續加強協調和推廣粵港澳大灣區建設的工作。感謝入境事務處共事的同事及支持。

上任挑戰：或需出手DQ泛民

中大學者蔡子強說，曾國衞將面對民主派或會在立法會選舉取得過半議席的壓力，可能中央會要求較鷹派的曾國衞「DQ」更多泛民或延後選舉。民建聯李慧琼要求曾國衞確保不會因暴力事件影響9月立法會選舉的公平性。建制派早前要求選舉日長者可優先排隊，民主派不同意，曾國衞亦要處理。

◆創新及科技局長薛永恒（58歲） 1984年加入政府任職助理機電工程師，2007年晉升政府機電工程師，2017年10月起出任機電工程署長

自我陳述：搭「創科之橋」 推動經濟民生發展

會做好「創科之橋」，推動香港經濟和民生的發展。「創科之橋」有3個部分，第一部分是「協作之橋」，香港有一群很有心、亦有能力的創科人才，但是創科發展不單是這群創科人才便可以做得到，一定要各界協作，整個產業鏈、周邊的市場也要作出配合，創科局會推動協作。第二部分是「溝通之橋」，透過創科推動經濟發展、改善民生，一定會帶來改變，改變要能夠有效落實，故要加強溝通，促成創新科技可以「落地」。第三是「人才之橋」，未來工作要繼續加強人才培訓，以及吸引海內外專家加入香港的創科人才庫。

上任挑戰：調配資源 發展創科產業生態

立法會資訊科技界議員莫乃光稱，過去政府着重將資源撥去做科技研發，但在產業的生態發展上做得不夠，未能令創科業成為可持續發展的領域，期望新任局長可平衡資源投放，創造一個吸引私營企業投資研發的環境。

◆民政事務局長徐英偉（43歲） 2008年加入政府擔任民政事務局長政治助理，2017年8月出任勞工及福利局副局長

自我陳述：盼疫後推行文化體育盛事

感謝行政長官給我這一個機會，返回民政局這一個大家庭。在疫情下，首要工作就是要同心抗疫，在疫情過後，如何可以重啟香港的經濟。民政局當中的範疇也牽涉很多這些機遇，例如在文化和體育方面，每年均有很多大小的活動和盛事，希望在疫情過後，這些活動和盛事可以在香港繼續推行。過去數年在勞福局工作，有機會接觸到很多基層市民、業界、工友，更加了解在疫情下，更加需要全民一起同心抗疫，會繼續與團隊加強在社區與各個持份者和各個界別的溝通和合作。

上任挑戰：分配地區資源 做好青年工作

中大學者蔡子強認為，民政事務局前局長曾德成和劉江華都是建制派政黨中人，而該局要協助處理選舉，有大量地區資源和資訊，在中央眼中或牽涉資源如何調配協助建制派。另外，中央認為劉江華和曾德成的青年工作做得不好，徐亦要處理。

◆財經事務及庫務局長許正宇（43歲） 1999至2003年任政務主任；2003年離開政府任職銀行界，曾在香港交易所工作；2019年起出任香港金融發展局行政總監

自我陳述：發展金融科技、綠色金融

有點好像回家的感覺，以往我也是政務職系的一部分。當前香港面對一些困難和挑戰，但從日常與很多金融界和其他界別朋友的溝通裏，深信香港的金融基因未變。在這方面，我們如何可以在香港作為集資中心的基礎上，進一步強化資產管理的業務，同時用好香港聯繫內地及聯繫國際的這個特點，例如做好創新科技中的金融科技及綠色金融，這些都應該努力。如果要我形容今日的心情，可以用2003年SARS時期一首名為《香港心》的歌，歌詞的內容大概是：「在這一刻，我們需要愛心、決心和堅忍，同一時間，我們要有勇氣和鬥心，眾人同心做事」

上任挑戰：重拾金融地位 辦好派錢1萬

金融界議員陳振英表示，近日發布的「全球金融中心指數」，香港由第3位跌至第6，許正宇上任後最大挑戰是如何將金融基建和金融發展的排名提高；短期挑戰是預算案派1萬元的安排。浸大財務及決策學系副教授麥萃才說，財庫局需處理發展財富管理中心、債券市場，以及應對國際稅務發展的措施。許曾在港交所工作，相信與港交所舊同事溝通較易。經合組織正積極研究訂立全球最低稅率規則，稅務變動對外企在港投資相當具挑戰性。