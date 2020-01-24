非公務員獲委公務員局長 政府：符政治委任制精神 被問整頓公僕 林鄭：聶德權沒政治任務

明報記者

政制事務局2002年提交立法會文件，列明「公務員事務局長會從公務員隊伍中挑選」。聶德權2017年離開公務員職系，轉任政制及內地事務局長。對於非公務員出任公務員事務局長是否不符當年定下的規定，政制及內地事務局昨回覆稱，聶在2017年出任問責官員前是資深公務員，熟悉公務員系統，由他出任公務員事務局長符合政治委任制度的設計精神。

聶：維護公僕守法中立價值

聶德權昨見傳媒時重申自己於公務員系統任職31年，感受到社會對公務員的期望，上任後會帶領公務員全力支持及配合行政長官施政，並維護公務員的核心價值，包括堅守法治、政治中立等。

特首林鄭月娥被問到調任是否要聶整頓公務員或有其他政治任務，她說，若問每一個新上任公務員局長，對方均會認為公務員在國情認知、國際視野、海外交流等都存改善空間，「不存在說我們有什麼企圖」，又稱沒有給予聶「所謂其他政治任務」。

梁籌庭冀「勿帶政治色彩」

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭稱聶近年已脫離公務員行列，對他接任公務員事務局長感託異。梁說不少公務員對突換局長抱很大疑問，憂慮是為整頓公務員或有政治任務，他冀聶「勿帶太多政治色彩，實事求是」工作，繼續恪守公務員中立，促請聶盡快約見公務員交代其工作。

新工會盼聶釐清「政治中立」

新公務員工會主席顏武周認為，反修例運動令市民對公職人員觀感變差，形容公務員成為磨心，冀聶上任後改善公務員與市民關係，又希望聶釐清公務員「政治中立」定義，認為該原則不應限制公務員的集會權利，若聶闡釋定義與過往局長向立法會的釋義不同，應詳列理據。對於聶是否有「整頓公務員」的政治任務，他說工會將密切留意。

公務員總工會：言行反政府 應公開糾正

公務員總工會主席陳耀光則認為聶要「適時有為」，舉例若公務員牽涉入政治旋渦或言行予市民「反政府」的感覺，聶應公開糾正。他說前任局長羅智光在懲處參與反修例運動涉違法或違規的公務員上「有點神秘」，沒詳細交代及公開個案，冀聶上任後公開處分機制的程序及案例，以向逾18萬公務員昭告有關行為的後果。