曾稱港務不需中聯辦操心 林鄭：當時談議案拉票

內會停擺 盼立會「自我糾正」

《基本法》第22條列明，中央各部門不應干預香港自行管理的事務。林太昨稱，近日出現更高層次的事，就是有人挑戰中央政府機構或代表中央的機構有否發言、表達意見或監督的權力，她因此指出這些中央機構在憲制、管治和操作三方面都有此權力，並稱「我相信有人誤導了一些說法，指我好像是說有關操作是指日常事務的操作，即是說每日我們在特區政府要做一些工作，包括抗疫、或者安排一些合約都要中聯辦可以參與、可以發聲，不是這樣的解法」。

她重申，立法會內會「停擺」，令很多政府重要的日常事務都受到很嚴重的阻礙。被問到會否DQ主持內會主席選舉的公民黨郭榮鏗，林太稱立法會的事務應由立法會「自我糾正」，希望看到議員盡快處理事件。

梁家傑質疑中央欲全面治港

公民黨主席梁家傑昨在港台《千禧年代》表示，林太稱兩辦可履行監督和有發言權，令人震驚及不安；中央政府和歷任中聯辦主任從未就中聯辦受制於基本法第22條表達異議，質疑中央希望全面管治香港，令香港完全根據中央意願行事。行政會議成員、港區人大代表葉國謙說，一直以來港澳辦及中聯辦對香港事務都好克制，今次是看到立法會內會問題，忍無可忍才發聲。

港府上周六晚就22條說法三度出新聞稿及修改說法，時任政制局長聶德權為新聞稿內容「出現錯誤」引起的混亂「深感抱歉」。被問到聶被調任與三改新聞稿是否有關，林太說官員調動與事件完全無關。