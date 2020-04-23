聯名物業「甩名」 許正宇徐英偉妻首置再入市

4公司董事 許提辭民建聯常委

許正宇去年4月晉身民建聯常委，6月獲委為金融發展局行政總監，原定任期3年。據公司註冊處資料，許現為4間公司董事，除民建聯和金發局外，亦為中國國情研習促進會（香港）和無止橋慈善基金兩間公司的董事。翻查資料，許是中國國情研習促進會（香港）副會長，該會旨在透過交流加深各界對國情的認知等；他亦為無止橋慈善基金執行管理委員會成員，該基金宗旨是鼓勵大學生及義工義務為內地偏遠農村設計和修建便橋及村莊設施。民建聯主席李慧琼稱，許正宇昨已提出辭任民建聯常委，保留黨員身分。

業權售丈夫 翌月買地利根德閣

土地註冊處資料顯示，許正宇與妻子陳妍妮於2006至11年間，在西灣河購入1個單位及聯同其他人在跑馬地購入3個單位，其中兩個已於08及2010年轉售。陳妍妮2019年6月將持有的跑馬地樂陶苑及嘉崙臺物業四分之一業權，分別以675萬及1350萬元售予丈夫，許現持有該兩項物業各一半業權；陳則在去年7月以首置身分購入地利根德閣一單位，作價8600萬元。

民建聯成員徐英偉自2017年8月起出任勞工及福利局副局長。綜合其利益申報及土地註冊處資料，他與妻子余沛欣於2011年以893萬元購入九龍塘又一居一單位，余於2014年10月以920萬元將單位業權售予丈夫一人，同年11月用首置身分以1700萬元購入又一居一個複式單位；她另仍持有兩個深水埗區車位。

新任創科局長薛永恒58歲，2017年10月起任機電工程署長，任內曾處理東鐵線紅磡站列車出軌、港鐵荃灣線測試新系統兩車相撞及上水名都升降機奪命事故；曾涉獵「創新科技」範疇，包括前年成立網上創新科技協作平台，為業界的創新方案與政府各部門需求搭橋，涵蓋物聯網、自動化科技等技術。