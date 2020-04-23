先謝中央信任 曾國衞首務處理選舉

聶德權謝林鄭提名中央任命

林鄭月娥昨安排5名新局長發言，先是聶德權說，「我感謝行政長官提名、中央人民政府任命我出任公務員事務局局長」。之後輪到曾國衞，他說「很榮幸亦很感謝中央和行政長官對我的信任」。最後發言的財庫局長許正宇說，「首先我必須感謝行政長官的提名和國務院的委任。」

曾國衞昨透露履新後的幾個工作重點，包括9月立法會選舉及明年的選委會界別分組選舉等，他會與選管會合作確保選舉以公開、公平和誠實方法進行；亦會繼續加強憲法和《基本法》的宣傳和教育工作。

曾國衞未曾任職政策局

議員質疑掌選舉難服眾

曾國衞2007年已率領同事到北京參與「研修班」，翌年獲入境處派駐北京，多次因協助內地遇事港人而「見報」。他2010年調回香港後，便被部門工會視為未來處長大熱，而他亦是首名上任首日即與工會會面的處長，獲工會讚賞。曾國衞於中大新聞系畢業，不少昔日同窗現為傳媒集團高層，他亦善於與傳媒打交道。新冠病毒疫情爆發後，他先後率隊到東京及武漢處理包機接載港人任務，再成傳媒焦點。

對於曾國衞上場後即要處理連場選舉「硬仗」，民建聯主席李慧琼希望他做好立法會選舉，確保暴力事件不影響公平公正性。有建制派認為，從他在辦公室擺放國家主席習近平肖像碟，可見他十分「識做」，在北京眼中，他更有國家觀念。公民黨黨魁楊岳橋質疑，曾國衞出身紀律部隊，過往無任職政策局或施政部門，由他掌管選舉及人權保障事宜，難令人信服。