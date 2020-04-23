換人「向前看」 林鄭促落實基本法 5局長履新 劉兆佳：換強硬官員助中央治亂

民主黨：應走的不走應調的不調

民主黨立法會議員涂謹申形容「應走的不走，應調的不調」；民建聯主席李慧琼促新官員要與市民「貼地」溝通，聆聽意見。全國港澳研究會副會長劉兆佳相信，換官員是要配合中央在處理香港事務上扮演更主導角色，要更強硬的官員，協助中央整治香港動亂。

被問行會換人否 林鄭：永不說永不

國務院公布根據特首林鄭月娥提名的5名官員任命，林太隨後在中午率領5名局長見傳媒。曾國衞是首名紀律部隊首長擔任政制及內地事務局長；政務官出身的聶德權調任公務員事務局長；副勞福局長徐英偉出任民政事務局長；金融發展局行政總監許正宇和機電工程署長薛永恒入閣，分別出任財經事務及庫務局長、創新及科技局長。昨日林太沒有安排5局長答問。

林鄭月娥昨日被問到行政會議會否換人，她說不能確保每個問責班子成員或行會成員的任期，形容「never say never（永不說永不）」。

「新血」之一的曾國衞沒有處理政制事務的經驗，被問到能當上局長是否因為他任入境處長期間，曾拒香港外國記者會副主席馬凱入境等，林太稱，任命主要官員「用人唯才」，要有視野、承擔，熱誠，可以聯絡各界協調有關工作；而曾國衞有充足經驗滿足上述要求。她主動回應有關「文官退、武官進」的說法， 稱有政務職系成為紀律部隊首長，而紀律部隊當上政制局長是首次，但凡事都有第一次。

被問到對新局長有否新要求，她說每屆的主要官員都要宣誓效忠香港特區、擁護《基本法》，亦要深刻地認識「一國兩制」，貫徹落實基本法所有條文，而她唯一的新要求是要他們「加把勁」工作，因為其任期只剩兩年兩個月。她又稱換血與近期基本法第22條爭議無關。

蔡子強料選舉DQ泛民機率大增

全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，中共四中全會決定提到要依法行使中央對港的各項權力，包括對主要官員的任免權，今次換人是配合中央對港政策。他說，反對派意圖奪取立法會主導權以脅迫中央，中央希望新班子能維護國家安全，用好法律工具和強化執法力量：曾國衞要做好未來幾場選舉，阻止不效忠國家、不擁護基本法的人進入議會；公務員隊伍在反修例事件中有人反政府，聶德權要強化公務員團結和紀律。另外，他認為新班子亦要做好青年工作、國情和國民教育。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強分析，新局長無「重量級人物」，不會指望有助振興民望，認為調任聶德權、換走劉江華和羅智光是對「上一階段的政治問責」，如建制派埋怨聶只是「DQ（取消資格）」黃之鋒一人參選資格，應DQ更多，而換上曾國衞是走更強硬路線，料在立法會選舉DQ更多泛民的機率大增。

民建聯：林太慮及未來方針有變

民主黨涂謹申稱，看不到調動對政府挽回民心有何幫助，政府重組內閣必定是表現最差的官員先下台，而這應是硬推《逃犯條例》修訂、民望最低的林鄭月娥、鄭若驊和李家超。公民黨黨魁楊岳橋認為今次換官員只是向北京問責，民望最低的官員仍安坐官位，質疑在林太心中，對北京的忠誠重於施政才能。

民建聯李慧琼表示，政府過去一段時間處於「政治高溫時期」，面對疫情、暴力衝擊和社會深層次矛盾三大挑戰，市民對不同官員都有不滿，料林太是考慮到未來的施政方針有變動，作出人事調動，相信日後會有一番新景象。

明報記者

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