傳掌公務員局 聶德權現非公務員身分 王永平：30多年經驗符任命原則

聶德權2017年由食物及衛生局常任秘書長，轉任政制及內地事務局長，現已脫離公務員行列。本報昨向政制及內地事務局查詢非公務員或前公務員可否出任該局局長，截稿前未獲回覆。

近5任均於公僕挑選

公務員事務局前局長、2002年有份推銷問責制的王永平表示，從公務員團隊挑選局長的原意，是因當年架構大轉變中，期望尋找熟悉公務員運作的資深公務員出任該局局長，故由他自己到羅智光5名局長均於公務員中挑選。王永平認為，聶德權具30多年公務員經驗，符合出任局長要熟悉公務員運作的原意，認為糾結聶現時的非公務員身分是「雞蛋裏挑骨頭」；王永平承認，當年沒設想過委任已為問責官員的前公務員出任局長，故沒特別說明或在條文中列出。

回歸以來共有6名公務員事務局長，當中王永平及俞宗怡任期較長（約6年），近年3名局長鄧國威和接替他的張雲正，以及被傳離任的羅智光，均未做滿5年任期。